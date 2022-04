Damiano Caruso wint slotetappe en eindklassement Giro di Sicilia

Damiano Caruso heeft de Giro di Sicilia op zijn naam geschreven. In de laatste etappe rekende de klimmer af met de tegenstand en kwam als eerste over de finish op de vulkaan Etna.

De organisatie van de Giro di Sicilia had het klapstuk van de ronde voor het laatst bewaard, met de Etna als absolute scherprechter. Gestart werd in Ragalna en van daaruit ging de route met de klok mee de vulkaan rond, naar de dubbele beklimming van de Contrada. Nadat de renners deze klim voor de tweede keer omhoog waren gereden, wachtte de slotklim naar de Etna, waar werd gefinisht bij de site van Piano Provenzana. In totaal moest ongeveer 3500 meter hoogteverschil worden overbrugd.

Om kwart over elf werd de wedstrijd op gang gebracht en de snelheid lag meteen zeer hoog. Een lang gevecht om de vlucht van de dag barstte los en pas ver in het tweede uur kreeg een groep de zegen. Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF), Michael Belleri (Biesse), Rafael Pineda, Germán Gómez (Colombia Tierra de Atletas), David Martin (EOLO-Kometa), Pier-André Coté (Human Powered Health), Stefano Gandin (Corratec), Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) en Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) konden drie minuten wegrijden.

In de laatste vijftig kilometer versnelde het peloton en begon de voorsprong van de ontsnapping terug te lopen. Op de tweede keer de Contrada vielen Pineda en Gómez aan, terwijl de andere vluchters stuk voor stuk werden ingelopen. De Colombianen begonnen vervolgens samen aan de klim van de Etna. Op de vulkaan moest Miholjević lossen uit het peloton. Daags na zijn prachtige etappezege, kon de 19-jarige Kroaat, zoon van voormalig beroepsrenner Vladimir Miholjević, niet opnieuw stunten.

Strijd op de Etna

Gómez was van voren de sterkste en reed nog enige tijd alleen vooruit. In de laatste tien kilometer werd echter ook hij bijgehaald. Daarna kon de strijd tussen de klassementsrenners beginnen. Het was Damiano Caruso die de debatten opende en aanvankelijk konden alleen Vincenzo Nibali en Jefferson Cepeda aanhaken. Later konden ook Louis Meintjes en Kenny Elissonde terugkeren. Op zeven kilometer van de streep probeerde Nibali het, maar de Italiaan kon de anderen niet van zich af slaan.

Uiteindelijk plaatste Caruso met nog 1,4 kilometer te rijden de beslissende aanval. De klimmer, die normaal voor Bahrain-Victorious uitkomt maar op Sicilië voor een Italiaanse nationale ploeg reed, kraakte Nibali en Cepeda en ging op weg naar een dubbelslag. Caruso kwam als eerste over de finish en legde beslag op de eindoverwinning.