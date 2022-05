Adrie van der Poel adviseert Mathieu het rustig aan te doen: “Test eens in de bergen”

Mathieu van der Poel voegde vrijdagmiddag een ritzege in de Giro d’Italia aan zijn palmares toe en zaterdagmiddag mag hij getooid in de roze leiderstrui zijn positie verdedigen. Vader Adrie van der Poel ziet mogelijkheden voor zijn zoon om het tricot te behouden, zelfs tot over de Etna. “Maar of hij dat wil, dat is nog een tweede”, vertelt hij in gesprek met WielerFlits.

Een beetje nerveus en zenuwachtig was hij wel, voor de openingsrit. “Het was een uitgelezen kans, alleen dat wil niet zeggen dat het ook lukt”, onderstreept Adrie. “Maar het was goed. Door wat andere verplichtingen heb ik met een schuin oog gekeken, de laatste zes kilometer heb ik dan helemaal gevolgd. Aan het begin van de klim zat Alpecin-Fenix waar ze moesten zitten. Ze hebben degelijk werk verricht. In de laatste kilometers is het dan toch ieders voor zich. Ik had wel het idee dat Mathieu in orde was, maar ik denk niet dat hij top-top is. Dat kan ook niet anders, met zo’n korte voorbereiding. Al kan het bij hem snel gaan.”

Tijdritpositie niet van belang

“Zaterdag heb je dan die tijdrit, zondag een vlakke rit, maandag een halve rustdag. Doe daar een of twee ritjes bij en je zult zien dat hij beter is”, gaat Van der Poel senior verder. “Het niveau dat hij vorig jaar in de Tour de France had, die heeft hij nu nog niet. Als is dat ook nog niet nodig. Bovendien hoeft Mathieu niet super-super in orde te zijn om een koers te kunnen winnen. Daarnaast hebben ze het doel van de ploeg voor deze ronde al behaald. Ze hebben een rit gewonnen en de leiderstrui in het bezit gehad. Nu moet Mathieu twee of drie dagen die trui proberen te houden. Daarna is het afwachten hoe het dinsdag op de Etna verloopt.”

Zaterdag volgt eerst een korte, technische tijdrit (9,2 kilometer) in Boedapest. Dat MVDP weinig op zijn tijdritfiets traint, deert volgens Adrie niet zo. “Door alle bochten, hoef je niet zo veel in de tijdritpositie te zitten. Je gaat dan automatisch wat meer staan, waardoor je nooit langer dan twee of drie aaneengesloten minuten in die positie hoeft te zitten. Het is voor Mathieu vooral zaak om het parcours goed te verkennen en de bochten zo scherp mogelijk te nemen. Hij heeft van jongs af aan veel techniek onder de knie gekregen, dus daar maak ik me niet zo veel zorgen over. Of dat genoeg is om de trui te behouden, moeten we zien.”

De roze trui nog ná de Etna?

Dinsdag ligt dan meteen de eerste aankomst bergop. “Een lastige klim. Maar als ze daar op tempo naar boven rijden, komen er dertig renners aan in de eerste groep. Gaan ze erop koersen, dan is het een heel ander verhaal natuurlijk. Maar het lijkt mij sterk dat er ploegen zijn die per se nu al de leiding willen. Ik heb die laatste week eens goed bekeken, daar staat nog het een en ander voor de deur hè. In het verleden zijn er al veel renners geweest die er in het laatste weekend aan onderdoor zijn gegaan. Als klassementsrenner kun je het jezelf niet veroorloven om heel je ploeg op kop te laten rijden in de eerste twee weken.”

Van der Poel acht de kans dat zijn zoon na de Etna nog steeds in het roze rijdt, kleiner dan na de tijdrit. “Maar als ze daar echt in een strak tempo omhoog rijden en er blijven dus dertig man over, dan zou Mathieu erbij moeten kunnen zitten. Maar of-ie dat zelf wil, dat is een heel ander verhaal. Al zou hij in deze ronde best eens zichzelf kunnen testen in een bergrit door de besten bergop te volgen, zonder zichzelf daarvoor uit elkaar te trekken. Als je dat wel moet doen om erbij te blijven en ze beginnen aan het eind van het verhaal te koersen op de laatste col, dan weet je nog niet wat je kunt. Áls hij de Etna overleeft, dan rijd je al snel nog drie dagen in het roze.”

De beste Mathieu

Adrie heeft nog meer adviezen voor zijn zoon. “Rustig blijven. Niet te veel meerijden in ontsnappingen vanuit het vertrek of aanvallen met nog 200 kilometer te gaan. De ritzege en de roze trui zijn al binnen, die doelen hoeft hij niet meer na te jagen. Qua verplaatsingen is het dit jaar wel een vermoeiende business, hoor. Zeker voor het personeel en het materiaal, is het een heel logistieke operatie. En die laatste week is echt loodzwaar.”

“Mathieu zal zijn dagen moeten uitzoeken waarin hij kansen heeft. Zit hij in een bergrit mee, dan moet hij kijken wie erbij zijn. Dat mogen betere klimmers zijn. Dan zou ik niet rijden om weg te blijven, maar om te kijken hoe ver je kunt komen op de slotklim. Wat is hij daar waard? Daar komt hij alleen maar sterker uit. Na een trainingskamp na de Giro, zullen we dan vervolgens in de Tour de France weer de allerbeste Mathieu zien.”