Almeida (11e) niet ontevreden met tijdrit: “Geen grote risico’s genomen”

João Almeida werd vooraf gezien als een van de topfavorieten voor winst in de Giro-tijdrit, maar de Portugees kwam in Boedepast niet verder dan een elfde plaats. Toch was Almeida niet ontevreden over zijn prestatie. “Ik voelde me vrij goed en ben best wel tevreden met mijn eindtijd”, klonk het na afloop.

De klassementskopman van UAE Emirates wist een eindtijd te realiseren van 12m08s, goed voor een gemiddelde snelheid van 45,495 kilometer per uur, en was daarmee achttien seconden trager dan Simon Yates. De Brit van BikeExchange-Jayco kwam als grote winnaar uit de strijd, als we kijken naar de verschillen tussen de klassementsrenners, maar Almeida deed het zeker niet slecht ten opzichte van zijn rivalen.

Zo wist de 23-jarige Portugees tijd te pakken op directe concurrenten als Pello Bilbao, Richard Carapaz, Mikel Landa en Hugh Carthy. “Het was een mooi parcours, best technisch ook. Ik besloot daarom ook geen grote risico’s te nemen. Ik voelde me vrij goed en ben ook best tevreden met mijn tijd. In de eerste dagen van de Giro is het zaak om niet veel tijd te verliezen op mijn rivalen. De Giro verloopt tot nu toe goed.”

In het algemeen klassement staat Almeida eveneens elfde. Zijn achterstand op rozetruidrager Mathieu van der Poel bedraagt na twee etappes 29 seconden.