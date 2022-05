Alejandro Valverde geeft terrein prijs in ‘gevaarlijke’ tijdrit: “Ik wilde niet vallen”

Alejandro Valverde moest zaterdag, in de individuele tijdrit in Boedapest, behoorlijk veel tijd prijsgeven. De inmiddels 42-jarige Spanjaard, die bezig is aan zijn afscheidsjaar en dus ook laatste Giro d’Italia, noteerde aan de finish de 55ste tijd. Valverde verloor uiteindelijk 41 seconden op ritwinnaar Simon Yates.

Valverde sprak na afloop van een gevaarlijke tijdrit. “In de bochten moest je veel riskeren. Ik wilde echter niet vallen en heb dus nogal conservatief gereden. Ik ben echter wel blij met mijn vorm. We bekijken deze Giro van dag tot dag. De etappe met aankomst op de flanken van de Etna (aankomende dinsdag, red.) kan een belangrijke dag worden. We zijn allemaal erg gemotiveerd”, aldus de renner van Movistar.

De Spaanse formatie zal niet met al te veel plezier terugkijken op de eerste tijdrit van deze Giro. De andere (klassements)kopman binnen de ploeg, Iván Sosa, moest namelijk nog meer terrein prijsgeven. De 24-jarige Colombiaan staat niet te boek als een specialist tegen de klok en dat werd al snel duidelijk. Sosa werd onderweg zelfs ingehaald door Jumbo-Visma-renner Tobias Foss en eindigde als 159ste, op 1m23s van ritwinnaar Yates.

In het algemeen klassement is Valverde voorlopig 32ste op 52 seconden van rozetruidrager Mathieu van der Poel. Sosa kijkt na twee etappes al tegen een achterstand aan van 1m34s.