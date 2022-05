Mathieu van der Poel in het roze naar Italië: “Normaal raak ik trui kwijt op de Etna”

Mathieu van der Poel zal als drager van de roze trui de reis maken van Hongarije naar Italië. De kopman van Alpecin-Fenix kende geen problemen in de derde etappe naar Balatonfüred en zal dinsdag, na de rustdag, opnieuw de leiderstrui mogen aantrekken. “Het is leuk om het roze te dragen en mooi om de trui naar Italië mee te nemen”, vertelt hij.

De derde etappe was er een voor de sprinters. Vooraf had Van der Poel al aangekondigd dat hij voor ploegmaat Jakub Mareczko ging werken. Dat gebeurde ook. “We deden goed werk als team en reden een goede lead-out, alleen verloor Jakub mijn wiel bij de rotonde (die lag in de slotkilometer, red.). Daarna raakte hij ingesloten in de sprint, maar hij rijdt alsnog een goede uitslag”, doelt MVDP op de uiteindelijke vijfde plaats van Mareczko.

“Er was meer mogelijk, maar vanuit mijn oogpunt zat hij ingesloten. Dat kan gebeuren in een sprint. Maar gelukkig krijgen we nog meer kansen de komende dagen”, aldus de Nederlandse rozetruidrager.

De ritwinst in Balatonfüred was voor Mark Cavendish. “We wisten dat hij een van de favorieten was. Zeker na de Tour de France van vorig jaar wisten we dat hij weer kon winnen”, deelt Van der Poel de complimenten uit. Dinsdag, als een bergrit naar de Etna gepland staat op Sicilië, vertrekt hij opnieuw in de roze trui. “Ik heb genoten van de dagen in het roze in Hongarije, en ik ga er ook van genieten in Italië.”

‘Normaal gesproken zal ik het roze kwijt zijn op de Etna’

Die etappe naar de Etna wordt meteen een krachtmeting voor Van der Poel, want de finish ligt op een klim van ruim 22 kilometer aan bijna 5,9%. Gaat hij daar zijn roze trui behouden? “Ik denk niet dat het mogelijk is. Of ze moeten heel rustig naar boven rijden, maar dat verwacht ik niet. We gaan het zien”, zegt hij nog tegen de NOS. “We gaan eraan beginnen en kijken waar het uitkomt, maar normaal gesproken zal ik hem daar wel kwijt zijn.”

Dat betekent niet dat de Giro voor Van der Poel klaar is. “Ik wil een paar keer voor ritwinst gaan. Daar kijk ik naar uit. Er komen nog doelen genoeg”, kijkt hij vooruit. “Dan komt er wel iets leuk uit de bus.”