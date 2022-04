Iván Ramiro Sosa wint in Vuelta Asturias, Simon Yates zakt week voor Giro door het ijs

Iván Ramiro Sosa heeft de tweede etappe van de Vuelta Asturias gewonnen. De renner van Movistar viel aan op een van de beklimmingen van de dag, terwijl leider Simon Yates de rol volledig moest lossen. Lorenzo Fortunato vocht nog even terug, maar de vogel was al gaan vliegen. Sosa is ook de nieuwe leider.

Nadat de renners gisteren in de openingsetappe, die vlotjes gewonnen werd door Simon Yates, al flink wat kilometers moesten klimmen, stonden er ook vandaag een heleboel bergen op het menu. In totaal moest er 202 kilometer afgelegd worden, gelukkig waren de eerste honderd kilometers redelijk eenvoudig.

In die openingsfase reed er een ruime kopgroep met daarin Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Paul Ourselin (TotalEnergies), Vinicius Rangel Costa (Movistar), Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma) en Michel Ries (Arkéa Samsic) weg.

Yates moet de rol lossen

De vele bergen begon ook vooraan zijn tol te eisen, na een tijdje klimmen bleven enkel Aular, Fancellu, Juaristi, Ourselin en Ries nog in de eerste groep over. In het peloton was het, net zoals gisteren, BikeExchange-Jayco die het initiatief nam. De ploeg van leider Yates verzorgde het tempo, waardoor de voorsprong van de koplopers niet al te groot werd.

Op 23 kilometer gebeurde dan opeens wat niemand zag aankomen, Yates moest afhaken. De Brit reed gisteren nog overtuigend naar de winst, maar had de vele beklimmingen blijkbaar toch niet zo goed verteerd. Dat was het signaal voor Iván Ramiro Sosa om aan te vallen. De renner van Movistar reed knap weg en begon aan een lange solo. In de achtergrond reed Lorenzo Fortunato in de achtervolging. De groep met de overgebleven favorieten volgde al snel op een kleine minuut.

Strijd tussen Sosa en Fortunato

Wat volgde was een spannend duel tussen Colombiaan Sosa en Italiaan Fortunato. Laatstgenoemde reed op slechts achttien seconden toen hij de laatste tien kilometer aansneed, maar echt dichterbij komen lukte hem niet. Onder de boog van de laatste kilometer had Sosa nog altijd een voorsprong van twintig seconden, toen werd duidelijk dat de zege naar de Colombiaan ging. Fortunato kwam uiteindelijk binnen op elf seconden. De derde plaats was weggelegd voor Igor Arrieta, die nog zeer dicht kwam bij zijn Italiaanse concurrent.

Een knappe solo dus van de renner van Movistar, die voor het eerst dit seizoen kan zegevieren. De 24-jarige coureur is ook de nieuwe leider in de Vuelta Asturias. Yates kwam uiteindelijk als 40ste over de meet op meer dan elf minuten van winnaar Sosa. Morgen – zondag – is de laatste etappe van de Vuelta Asturias.