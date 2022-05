Bauke Mollema vindt Giro-start in Hongarije storend: “Blij als we in Italië zijn”

Interview

Bauke Mollema kijkt uit naar de start van de Giro d’Italia, maar heel veel zin in de Grande Partenza heeft hij dan weer niet. Die is dit jaar in de hoofdstad van Hongarije, Boedapest. Voor de 35-jarige Nederlander van Trek-Segafredo is het allemaal niet zo nodig. Op de persconferentie noemt hij het woensdagmiddag een pain in the ass.

Mollema weet niet helemaal hoe hij ervoor staat. Hij kampt namelijk nog met de naweeën van zijn valpartij in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij ook Julian Alaphilippe betrokken was. “Ik ben niet meer de jongste”, lacht hij. “De laatste twee weken voelde ik me een beetje stijf als een oude man. Mijn rug deed best zeer, maar er waren ook problemen met mijn ribben en knie. Niet perfect, maar ik heb mijn geplande trainingen zo goed als allemaal kunnen afwerken. Wel heb ik iets meer rust gebouwd. Nu zijn we hier en is het afwachten hoe mijn vorm is.”

“Ik heb de komende dagen nog wat afspraken bij de osteopaat”, gaat hij verder. “Maar ik verwacht dat het oké is als we starten en dat het beter wordt naarmate de drie weken die voor ons liggen. Ik heb mijn duurtrainingen en ook intensiteit kunnen doen. Ik heb vertrouwen dat mijn conditie tot aan Luik in orde was. Maar mijn waardes waren vorige week op training nog steeds goed, ondanks een wat minder gevoel. De conditie is er nog, denk ik. Nu hoop ik dat ik in de positie kan komen om een rit te winnen.”

Rittenkaper

Dat doet de voormalig ritwinnaar in de Tour de France en de Vuelta a España overigens met plezier. “Dat zeker! Meegaan in de vlucht is minder stressvol dan het rijden voor een klassement. Ik kijk daarnaar uit. Ik ben er ook klaar voor, al is het nog even afwachten hoe de benen zijn. Maar het is nog te vroeg om te zeggen welke ritten geschikt zijn voor vluchters. Of het bergklassement een doel is? Nee, zeker niet. Als je een aantal dagen meezit en veel punten sprokkelt, dan pas kom je in de mix. Dus nee, dat is totaal geen doel.”

Trek-Segafredo staat in ieder geval met een sterke ploeg aan de start. Naast Mollema zijn ook klimmers Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose en Juan Pedro López van de partij. Die laatste werd in de laatste Vuelta overigens dertiende in het eindklassement. “Ciccone gaat voor een goed klassement. Vorig jaar stond hij ook hoog op een paar dagen van het einde, tot hij uitviel. Dat kan hij nu weer. In de toekomst kan ook Skjelmose meedoen voor een top-10 of zelfs hoger. Nu maakt hij zijn debuut, dus is het afwachten hoe hij reageert op drie weken koers.”

Verplaatsing van Hongarije naar Italië

De Grande Partenza is dit jaar dus in Hongarije, maar daar vindt Mollema wat van. “Ik heb nu nog niet echt een Giro-gevoel. Ik ben er ook pas een dag. Na de teampresentatie later vandaag verwacht ik wat meer feeling te hebben. Tijdens een rondje losrijden hier kwamen we niet veel wielrenners tegen. Ik voelde me niet heel veilig hier tussen het verkeer.”

“Deze hele trip is een pain in the ass, ik vind het best storend dat we niet in Italië starten en al na drie dagen moeten vliegen. De rustdag is ook niet een echte rustdag, omdat je dus moet reizen. Zondagavond vliegen was fijner geweest, maar dat doen we pas maandagochtend. Ik ben blij als we in Italië zijn.”