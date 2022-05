Simon Yates slaat terug op slotdag Vuelta Asturias, Iván Sosa eindwinnaar

Gisteren zakte hij er nog volledig doorheen, maar vandaag was Simon Yates weer op de afspraak. Na de eerste etappe won de Brit nu ook de derde en laatste rit. Yates kwam solo aan, maar omdat hij in het klassement al een grote achterstand had, behield Iván Ramiro Sosa de leiding in het klassement. De Colombiaan is dus eindwinnaar.

De renners in de Vuelta Asturias waren vandaag alweer toe aan de derde en laatste dag van de Spaanse ronde. Iván Sosa ging na twee etappes aan de leiding in het algemeen klassement, maar in de slotrit van Cangas del Narcea naar Oviedo kon er nog veel gebeuren. Het venijn zat hem ook dit keer in de staart, want in de diepe finale kregen de coureurs namelijk nog een zeer steile beklimming voor de wielen geschoven. De Violeo is net iets meer dan drie kilometer lang en kent een gemiddelde hellingsgraad van 9,2%. Lastige kost en een ideaal punt voor aanvallers om nog een laatste gooi te doen naar de eindzege.

Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma), Ángel Madrazo (Burgos-BH), Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi) en Roberto González (Java Kiwi Atlántico) besloten vanuit het vertrek te demarreren. Deze vier vluchters mochten van het peloton een stukje wegrijden, maar groot werd hun voorsprong nooit. Door het hoge tempo van BikeExchange-Jayco, de ploeg van Simon Yates, het gat beperkt tot een kleine anderhalve minuut. Nog voor de laatste klim werd het kwartet dan ook weer ingerekend.

Aanval Yates

Vervolgens kon de koers losbarsten. Yates, die gisteren nog door het ijs zakte, werd uitgeleid door zijn ploeggenoten en trok daarna zelf ten strijde. In eerste instantie kon Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) nog volgen, maar richting de top van de klim moest ook de Italiaan overboord. De Brit kwam daardoor alleen boven.

Yates restte daarna alleen nog de laatste tien, overwegend dalende kilometers. Achter hem verzamelde zich uiteindelijk een groepje van zo’n tien renners, met daarbij ook Sosa en twee van diens ploeggenoten. Terugkeren bij Yates, die de rit won, zat er niet meer in, maar Sosa verzekerde zich wel van de eindwinst.