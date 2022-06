Finish NK wielrennen 2022 verplaatst, VAM-berg-omloop langer dan laatste twee jaar

Voor het derde opeenvolgende jaar vindt het NK wielrennen dit seizoen plaats op de VAM-berg te Wijster in Drenthe. Maar in tegenstelling tot de voorgaande twee edities (met Mathieu van der Poel, Anna van der Breggen, Amy Pieters en Timo Roosen als winnaars), krijgen we dit jaar een ander parcours te zien. “Na twee corona-edities vindt het NK plaats op het beoogde parcours”, vertelt organisator Thijs Rondhuis aan WielerFlits.

Omwille van coronamaatregelen was het NK de laatste twee edities genoodzaakt om een afgesloten parcours te handhaven, waarbij er in 2020 zelfs geen publiek aanwezig mocht zijn. Afgelopen seizoen mochten per dag 2000 toeschouwers aanwezig zijn, maar daarbij werd – op enkele aanpassingen na – wel over grotendeels dezelfde route gereden als het hermetisch afgesloten NK van 2020. Oorspronkelijk was het plan om het NK dit jaar in Sittard-Geleen te organiseren, maar die gemeente gunt de VAM-berg eerst een coronavrije editie.

Het inspireerde Rondhuis om zijn oorspronkelijke NK-parcours die hij voor ogen had in 2020, af te stoffen. Zo is de start van de mannen- en vrouwenwedstrijd dit jaar in Westerbork. “Daarna rijden de renners via een lus van 14 kilometer naar de VAM-berg. Daar wacht hen een omloop die niet te vergelijken is met het rondje dat we kennen van de voorbije twee jaar. Dat had toen een afstand van ruim zeven kilometer, terwijl de lokale ronde nu 14,1 kilometer lang is. Buiten de VAM-berg om gaat dat over doorgaans brede wegen.”

En dus niet louter over de smalle banen die we van de laatste twee edities kennen. “Dat klopt, er zitten inderdaad weinig smalle stukken in”, gaat de organisator verder. “Daardoor krijgen we een andere koers, want er zijn meer rustmomenten. Daarnaast hebben we de finish verplaatst. Die zal nu niet meer bovenop de kasseienhelling zijn, maar driehonderd meter verderop op het tweede klimmetje. Dat biedt iets meer diversiteit, zodat een grotere groep renners kans maakt op de titel. Voor het publiek is dat ook aantrekkelijker, omdat je nu de gehele eindsprint kunt overzien.”

Van der Poel niet aanwezig

Twee jaar geleden gebruikte Mathieu van der Poel die helling als springplank voor zijn destijds indrukwekkende solo naar de Nederlandse titel. Hij is er dit jaar echter niet bij, liet hij na de Giro d’Italia weten. “Sportief is dat een logische keuze”, geeft Rondhuis aan ons mee. “Het NK is een belangrijk evenement, maar het wielrennen is zo geëvolueerd dat renners keuzes moeten maken. Zeker als een coureur zich moet voorbereiden op de Tour de France. Dan kan ik niet zeggen dat ik het jammer vind. Natuurlijk wil ik dat alle Nederlandse toppers het NK rijden, maar ik begrijp Mathieu wel.”

De mannen rijden hun wedstrijd dit seizoen eenmalig op vrijdag in plaats van de traditionele zondag, omdat zij zo langer de tijd hebben om zich voor te bereiden op de start van de Tour een week later. Het nodigde alvast Bauke Mollema uit om zijn deelname uit te spreken. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de klimmer het NK weer aandoet. “Heel gaaf dat hij erbij is”, liet Rondhuis eerder deze week nog weten. Er was overigens sprake van het feit dat Het Dak van Drenthe – een naastgelegen nieuwe klim op het VAM-terrein – zou debuteren op het NK, maar die is nog niet gereed.