NK wielrennen voor elite mannen eenmalig op vrijdag

Het programma van het Nederlands Loterij NK wielrennen op de weg is dit jaar iets anders dan gebruikelijk. De wedstrijd voor de elite mannen is van zondag verplaatst naar vrijdag. Dit heeft te maken met de TT in Assen, die op zondag plaatsvindt nabij de Col du VAM, waar het NK wielrennen zich van 24 tot en met 26 juni af zal spelen.

De betrokken partijen leek het, logistiek gezien en met het oog op media-aandacht, beter om de beide sportevenementen niet op dezelfde dag te laten vallen. Courage Events, dat het NK wielrennen organiseert, heeft daarop in overleg met andere partijen besloten om de hoofdact twee dagen te vervroegen. Terwijl de TT Assen niet de mogelijkheid had om qua datum te schuiven, was die ruimte er bij het wielerevenement wel.

Daarnaast kan het NK wielrennen mogelijk ook profiteren van de nieuwe datum. Nu de koers eerder verreden zal worden, krijgen de renners die ook aan de Tour de France meedoen meer rust tot het Grand Départ in Denemarken. Wellicht dat het voor hen aantrekkelijker wordt om mee te doen in de nationale titelstrijd. Bovendien heeft de NOS nu meer tijd om beelden uit te zenden van de wedstrijd.

Vrouwen op de zaterdag

Naast de elite mannen zullen ook de beloften op vrijdag 24 juni koersen om het rood-wit-blauw. Zaterdag is dan de beurt aan de vrouwen: niet alleen de elite komen op deze dag in actie, maar ook de junior-vrouwen en nieuweling-meisjes. De elite-zonder-contract bij de mannen en vrouwen sluiten de kampioenschappen op zondag af.

Alle categorieën rijden op hetzelfde parcours. Het gaat om een 14,1 kilometer lange omloop, waarin net als in 2020 en 2021 de VAM-Berg is opgenomen, maar dat voor de rest wel verschilt van het rondje van afgelopen jaren. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Timo Roosen bij de mannen de beste was, worden er nu ook bredere wegen opgezocht.

Programma NK wielrennen 2022 – Concept

Vrijdag 24 juni

09u30 NK wielrennen voor nieuwelingen jongens (67 km)

12u15 NK wielrennen voor elite mannen (193 km)

17u15 NK wielrennen voor beloften mannen (126 km)

Zaterdag 25 juni

09u30 NK wielrennen voor nieuwelingen meisjes (53 km)

11u30 NK wielrennen voor junioren vrouwen (70 km)

14u40 NK wielrennen voor elite vrouwen (123 km)

Zondag 26 juni

10u00 NK wielrennen voor elite-zonder-contract vrouwen (112 km)

13u20 NK wielrennen voor elite-zonder-contract mannen (126 km)