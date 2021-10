EK veldrijden 2021 op de VAM-berg: Programma en uitslagen

In het weekend van 6 en 7 november wordt in Nederland het EK veldrijden 2021 verreden. De VAM-berg in Wijster, gelegen in de provincie Drenthe, is het decor van het Europees kampioenschap in de cross. Er worden zes EK-titels en de bijbehorende kampioenstruien uitgereikt. WielerFlits zet het programma en de uitslagen op een rij.

EK veldrijden 2021: Medaillespiegel

De medaillespiegel wordt voorzien van updates.

EK veldrijden 2021: Programma en uitslagen

Zaterdag 6 november

Start: 11.00 uur

Finish: rond 11.40 uur

Start: 13.15 uur

Finish: rond 14.05 uur

Start: 15.00 uur

Finish: rond 15.50 uur

Zondag 7 november

Start: 11.00 uur

Finish: rond 11.40 uur

Start: 13.15 uur

Finish: rond 14.00 uur

Start: 15.00 uur

Finish: rond 16.00 uur

EK veldrijden 2021: Parcours

