Ryan Kamp klopt Vandeputte en Nys op beloften-EK veldrijden

Ryan Kamp is opnieuw Europees kampioen veldrijden geworden. Op de laatste oplopende strook op de VAM-berg versloeg de Nederlander met een indrukwekkende sprint de Belgen Niels Vandeputte en Thibau Nys.

In de beloftenwedstrijd mocht Ryan Kamp proberen zijn titel van vorig jaar te verdedigen. Pim Ronhaar leek echter de topfavoriet op het klimparcours van de VAM-berg en de wereldkampioen liet zich al vroeg in de wedstrijd al van voren zien. De 20-jarige Nederlander pakte in de eerste ronde met Loris Rouiller een gaatje, dat in de tweede ronde werd gedicht door Niels Vandeputte met een hele rits renners in het wiel van de 21-jarige Belg.

Een grote eerste groep, met daarin bijna de voltallige Belgische ploeg, begon vervolgens aan de derde ronde. Namens Nederland zaten Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Pim Ronhaar en Tibor del Grosso aanvankelijk van voren, tot Hendrikx door materiaalpech werd teruggeslagen. Ook de Brit Cameron Mason was mee. In de vierde ronde zette Emiel Verstrynge de anderen onder druk en in eerste instantie konden alleen Ronhaar, Mason en Jente Michels volgen.

Toch schoof alles rond halfkoers weer in elkaar. In de vijfde ronde moest wereldkampioen Ronhaar een gaatje laten, terwijl titelverdediger Kamp van voren doortrok. De 20-jarige Nederlander zag Thibau Nys, hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij vier weken geleden opliep in Waterloo, mee op zijn wiel springen en net voor het ingaan van de zesde ronde konden ook de anderen weer hun wagonnetje aansluiten. Ook Ronhaar kon terugkeren.

De Belgische renners probeerden hun overtalsituatie uit te buiten, maar Mason zat altijd van voren om op elke beweging te kunnen reageren. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde liet Ronhaar in zijn kaarten kijken, maar de wereldkampioen kreeg weinig ruimte. Zijn aanval werd overgenomen door Mason, alleen kreeg de Brit meteen drie Belgen mee in zijn achterwiel. Mason bleef echter de rest onder druk zetten.

Doordat Mason met zijn krachten bleef smijten, viel de kopgroep uiteen. Op de laatste keien voor het ingaan van de laatste ronde versnelde Kamp en Vandeputte schoof mee. Ook Verstrynge keerde van voren terug en trok meteen door. De 19-jarige renner ging vervolgens in de fout en werd teruggeworpen. Kamp bleef gas geven, terwijl Vandeputte en Nys de Belgische hoop hoog hielden.

Door een versnelling van Vandeputte werd Kamp op een gaatje gereden, maar de Nederlander kon terugkeren. Sterker, hij ging erop en erover en sleepte met een indrukwekkende sprint zijn tweede Europese kampioenschap op rij binnen.

EK veldrijden 2021 op de VAM-berg

Uitslag belofte-mannen

Ryan Kamp – in 50m03s

Niels Vandeputte – op 1s

Thibau Nys – op 1s

4. Joran Wyseure – op 8s

5. Emiel Verstrynge – op 15s

6. Cameron Mason – op 19s

7. Witse Meeussen – op 26s

8. Jente Michels – op 29s

9. Filippo Fontana – op 35s

10. Pim Ronhaar – op 42s