Superieure Dockx beste junior op EK veldrijden, zilver voor Haverdings

Aaron Dockx heeft zich op de VAM-berg gekroond tot de nieuwe Europese kampioen in het veldrijden. De 17-jarige Belg reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en wist vervolgens een lange solo met verve af te ronden. David Haverdings moest in eigen land genoegen nemen met een zilveren medaille, de bronzen plak ging naar de Italiaan Luca Paletti.

Op basis van de wedstrijden die we de voorbije weken zagen, was het wel duidelijk dat de Nederlander David Haverdings de favorietenrol kreeg toegewezen. Haverdings won zijn vijf laatste wedstrijden op rij, waaronder de Superprestigemanche in Ruddervoorde en in Zonhoven en Overijse. De Belgen Aaron Dockx (winnaar op de Koppenberg) en Kay De Bruyckere, de Britten Nathan Smith en Ben Askey en de Fransman Louka Lesueur waren andere kanshebbers.

Sterke Dockx begint aan lange solo

Het was echter de Tsjech Vaclav Jezek die als eerste de steile kasseienpassage van de VAM-berg wist te overwinnen, waardoor Jezek als eerste het veld indook. Ook topfavoriet Haverdings was bij de les en kende een goede start. Het was vervolgens wachten op de eerste echte versnelling van een van de favorieten. Dockx bleek wel bereid om de eerste knuppel in het hoenderhok te gooien. De Belg trok naar de kop en wist met een fikse versnelling een aardig gaatje te slaan.

In een achtervolgend groepje was het aan Haverdings, Lesueur en de Italiaan Luca Paletti om de kastanjes uit het vuur te halen, aangezien Dockx al snel een tiental seconden wist uit te lopen op zijn eerste achtervolgers. Het bleek een eerste indicatie dat Dockx over superbenen beschikte, aangezien hij zijn voorsprong alsmaar verder wist uit te diepen. Van tien naar vijftien, van vijftien naar twintig seconden… Dockx was zeker niet van plan om stil te vallen en bleek vertrokken voor een gewaagde solo.

Tegenaanval Haverdings zet geen zoden aan de dijk

Met nog iets meer dan drie ronden te gaan ging Haverdings dan maar zelf in de tegenaanval, maar de Nederlander bleek niet in staat om een verschil van een halve minuut te overbruggen. Sterker, het verschil tussen de ijzersterke Dockx en Haverdings werd alsmaar groter en die laatste kreeg in de slotfase weer het gezelschap van Paletti, Lesuer en de opstomende Oliver Akers. En Dockx? Die had inmiddels een minuut voorsprong te pakken op zijn naaste belagers.

Dockx bleef ook de laatste ronde foutloos en veroverde na een indrukwekkende onemanshow de Europese titel bij de junioren. De strijd om de zilveren en bronzen medaille was nog zeer interessant. Haverdings moest zien af te rekenen met de Italiaan Paletti, Viktor Vandenberghe en Menno Huising, die na een knappe inhaalrace nog een gooi deed naar een podiumplek. Haverdings bleek echter nog genoeg over te hebben in de slotfase en kwam zo als tweede over de streep, voor Paletti.

EK veldrijden 2021 op de VAM-berg

Uitslag junior-mannen

Aaron Dockx – in 47m06s

David Haverdings op 47s

Luca Paletti op 48s

4. Viktor Vandenberghe op 59s

5. Menno Huising – op 1m08s

6. Oliver Akers op 1m25s

7. Kay De Bruyckere op 1m27s

8. Romain Debord op 1m28s

9. Louka Lesueur op 1m35s

10. Jan Christen op 1m40s