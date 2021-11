Lars van der Haar imponeert met goud op EK veldrijden op VAM-berg

Lars van der Haar is op de VAM-berg in Drenthe de nieuwe Europees kampioen veldrijden geworden. De 30-jarige Nederlander bouwde zijn race goed op, versloeg het gehele Belgische blok en veroverde de gouden medaille na een spannende tweestrijd met Quinten Hermans in de slotrondes. Het is de tweede EK-titel voor Van der Haar, die in 2015 in Huijbergen ook al goud won.

Een valpartij in de eerste ronde zorgde voor een breuk in het peloton, maar de grote favorieten zaten voor de val. Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Jens Adams, Daan Soete en Laurens Sweeck waren de Belgen op kop en zij kregen twee niet-Belgen mee: thuisrijder Lars van der Haar en de Fransman Joshua Dubau.

In de derde ronde waren er wat breuken in de kopgroep. Aerts, Iserbyt, Hermans en Vanthourenhout sloegen een gat en de enige die de oversteek kon maken, was Van der Haar. Een fietswissel zorgde ervoor dat Van der Haar en Iserbyt op achterstand kwamen te rijden. Bij het ingaan van de vijfde ronde plaatste de Nederlander een tegenaanval die Iserbyt niet kon volgen. De Belgische topfavoriet viel compleet stil.

Quinten Hermans solo op pad

Vooraan gaven Hermans, Aerts en Vanthourenhout elkaar weinig ruimte, maar op de steile klim van de VAM-berg was het Hermans die binnen no time een groot gat sloeg. Met 14 seconden voorsprong ging hij de zesde ronde (van de tien) in. Een sterke Van der Haar was ondertussen teruggekeerd, waardoor hij zich weer in de strijd om de medailles mengde. Toon Aerts moest die ronde twee keer van fiets wisselen en daardoor verloor hij de aansluiting.

De spanning keerde terug aan het begin van de zevende ronde, want het was een ontketende Van der Haar die Vanthourenhout achter zich liet en de jacht opende op koploper Hermans. De Woudenberger verkleinde het gat tot vijf seconden en had de Belgische leider constant in zicht. Drie rondes voor het einde begon de regen in Drenthe ook een rol te spelen, maar dat deerde Hermans en Van der Haar niet. Door een ijzersterke tussensprint op de keienklim op de VAM-berg sloot de Nederlander bij het ingaan van de voorlaatste ronde aan bij Hermans.

Van der Haar maakt het verschil en stunt met goud

Sterker nog, Van der Haar ging op en over Hermans en hij sloeg meteen een gaatje van twee seconden. Dat verschil diepte de vinnige Nederlander, pupil van Sven Nys bij Baloise Trek Lions, uit naar zes seconden en bij het inrijden van de slotronde was zijn voorsprong liefst 13 seconden. In de laatste omloop hield Van der Haar uitstekend stand en breidde hij zijn voorsprong steeds verder uit.

Met de nodige emoties en vol ongeloof kwam Van der Haar na ruim een uur over de finish; zes jaar na zijn eerste Europese titel in 2015. Quinten Hermans strandde op 25 seconden en mocht het zilver ophalen, Michael Vanthourenhout verloor 54 seconden en veroverde het brons. Aerts werd vierde, Sweeck vijfde en Adams zesde. Iserbyt kende een offday en eindigde slechts als twaalfde.