Lucinda Brand soleert naar Europese titel op de VAM-berg

Lucinda Brand heeft er op het Europees kampioenschap veldrijden voor vrouwen elite een solotocht van gemaakt. De Nederlandse wereldkampioene ging er al in de openingsronde vandoor, om vervolgens de hele wedstrijd alleen stand te houden. De Hongaarse Kata Blanka Vas ging met het zilver aan de haal, voor de Nederlandse Yara Kastelijn.

In de chaos van de start was de Nederlandse Manon Bakker het grootste slachtoffer. Bij de eerste modderstroken in het veld koos Bakker een verkeerd spoor, waardoor ze onderuitging. Ook de Belgische Marthe Truyen was een van de ongelukkigen. Op de koop toe was het versnellingsapparaat van Bakker defect en was het een tijd wachten op een nieuwe fiets.

Voorin was de Hongaarse belofte Kata Blanka Vas niet zinnens om te wachten. Vas had vertrouwen getankt na haar wereldbekerzege in Overijse en een derde plaats op de Koppenberg, maar liep in de openingsronde misschien wel iets te hard van stapel. De Hongaarse zette druk en gaf de koppositie geen seconde uit handen, tot de passage bij de materiaalpost.

Materiaalpost beslissend

Daar koos Vas, net als bijna alles rensters in haar spoor, voor de fietswissel, terwijl Lucinda Brand gewoon bleef doorfietsen. In de daaropvolgende loopstrook diepte de wereldkampioene haar kleine kloofje uit tot een vijftal seconden. Een vermoeide Vas had niet meteen een antwoord, en de vier (!) Nederlandse dames in haar wiel – Yara Kastelijn, Denise Betsema – Ceylin Alvarado en Annemarie Worst – verroerden evenmin een vin.

Op die manier kon Brand haar voorsprong snel vergroten: na een ronde was het verschil al veertien seconden. Dat zou meteen ook de volledige 48 minuten het beeld van de cross blijven: Brand, die dankzij haar grote motor alleen maar verder zou wegrijden, alleen op kop. En op een veilige afstand Blanka Vas, met enkele Nederlandse dames in haar wiel.

