Shirin van Anrooij verslaat Puck Pieterse na spannend duel op beloften-EK veldrijden

Shirin van Anrooij is de nieuwe Europese kampioen bij de belofte-vrouwen. De Nederlandse versloeg na een beklijvend duel topfavoriete Puck Pieterse, die na een knappe inhaalrace het zilver mocht ophalen. Fem van Empel maakte het Nederlandse feest compleet door naar een bronzen medaille te rijden.

Door het afhaken van de Hongaarse Blanka Kata Vas – die zaterdag een zilveren medaille wist te veroveren in de elitewedstrijd – was Puck Pieterse met voorsprong dé favoriete voor de Europese beloftentitel. Met een vierde plaats in Zonhoven en een podiumplaats in Overijse bewees Pieterse dat ze op haar 19e al wereldtop is bij de elites. Dat moest ze vandaag kunnen verzilveren met een Europese titel, al stonden er zeker een paar geduchte concurrenten aan de start.

De Française Amandine Fouquenet, vorig weekend nog knap tiende in de wereldbekercross van Overijse, spurtte als een bezetene de VAM-berg omhoog en was verantwoordelijk voor de kopstart. Ook Pieterse was goed weg en bleek in de openingsfase als enige in staat om Fouquenet te volgen. Na goed drie minuten bereikten Fouquenet en Pieterse als eerste rensters de materiaalpost en daar ging het helemaal mis voor de Nederlandse.

Pieterse valt terug na slipper, Van Anrooij ruikt haar kans

De titelverdedigster ging onderuit in een modderstrook en moest met een kapotte fiets alsnog de materiaalpost in voor een wissel, waardoor ze plots op achtervolgen was aangewezen. Pieterse verloor bijzonder veel tijd en was in geen velden of wegen te bekennen. Intussen kreeg Fouquenet het gezelschap van een andere Nederlandse: Shirin van Anrooij. De renster van Baloise Trek Lions wist op eigen tempo het gaatje te dichten en besloot al snel het commando over te nemen.

Van Anrooij, die de laatste weken goed op dreef is, wist vervolgens op de kracht weg te rijden van Fouquenet, die haar snelle start een beetje moest bekopen. De voorsprong van Van Anrooij groeide zienderogen, maar het gevaar kwam al niet meer van de spartelende Fouquenet. Nee, was het vooral uitkijken naar de remonte van Pieterse. De renster van Alpecin-Fenix baande zich een weg naar voren en wist binnen no time weer aan te sluiten bij een achtervolgend groepje op Van Anrooij.

Pieterse met een knappe remonte

Pieterse was niet van plan om wat uit te rusten aan het wiel van Fem van Empel en de Française Line Burquier en nam al snel het leeuwendeel van het werk voor haar rekening. Pieterse was zeker nog niet uitgeschakeld voor de Europese titel, aangezien het verschil tussen de twee Nederlandse dames bij het ingaan van de derde ronde was geslonken tot veertien seconden. Pieterse kwam duidelijk onder stoom en was op weg naar Van Anrooij. Althans, zo leek het.

Halverwege de ronde was de voorsprong van Van Anrooij geslonken tot zeven seconden, maar de koploopster was zeker niet van plan om Pieterse terug te laten keren. Van Anrooij ontwikkelde nog altijd een hoog tempo en deed bergop zeker niet onder voor haar iets jongere landgenote. Het verschil bleef schommelen rond de tien seconden, zo ook bij het ingaan van de voorlaatste ronde. De overige concurrenten volgden inmiddels op respectabele afstand.

Nederland versus Nederland

Pieterse deed er in de voorlaatste ronde alles aan om het verschil met Van Anrooij te overbruggen, maar dit bleek geen eenvoudige opgave. Sterker, Van Anrooij oogde in de slotfase net iets vinniger bergop en wist zo haar voorsprong langzaam maar zeker weer uit te diepen. Ze begon met een voorgift van vijftien seconden aan de zesde en laatste ronde van het EK voor beloften en dat leek genoeg om uit de greep te blijven van de moegestreden Pieterse, die het hoofd moest buigen.

Pieterse bleek echter nog over een tiende leven te beschikken en wist zo weer wat seconden af te knabbelen van haar achterstand. Met nog een halve ronde te gaan werd het verschil geklokt op negen seconden, maar Van Anrooij liet de Europese titel niet door haar vingers glippen. Ze begon met een geruststellende bonus aan de laatste kasseienpassage richting de finish op de VAM-berg en kroonde zich tot de nieuwe Europese kampioene, voor Pieterse en Van Empel.

EK veldrijden 2021 op de VAM-berg

Uitslag U23-vrouwen

Shirin van Anrooij – in 44m09s

Puck Pieterse op 17s

Fem van Empel op 1m03s

4. Line Burquier op 1m19s

5. Amandine Fouquenet op 1m40s

6. Gaia Realini op 2m47s

7. Marie Schreiber op 2m47s

8. Kristyna Zemanová op 3m10s

9. Millie Couzens op 3m13s

10. Josie Nelson op 3m20s