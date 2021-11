Zoe Bäckstedt beste juniore op EK veld, Bentveld en Vinke op het podium

Zoe Bäckstedt is de nieuwe Europese kampioene veldrijden. Tijdens het EK op de VAM-berg reed de 17-jarige Britse renster al in de eerste ronde weg bij haar concurrentes om uiteindelijk met een ruime voorsprong over de finish te komen.

Na een jaar afwezigheid was de categorie junior-vrouwen terug op het programma van het EK. Twee jaar geleden pakte Puck Pieterse de Europese titel. De 19-jarige Nederlandse is inmiddels belofte, dus stond de kampioenstrui op het spel. Zoe Bäckstedt, wereldkampioene op de weg, ging goed van start en had na de eerste ronde over de VAM-berg al dertien seconden te pakken op haar eerste achtervolgster, Leonie Bentveld.

De 17-jarige Britse wist in de ronden die volgden haar voorsprong gestaag uit te breiden naar meer dan een minuut en uiteindelijk kwam ze na zes ronden als de nieuwe Europees kampioene over de finish. Achter haar legde Leonie Bentveld beslag op de tweede plaats. Haar landgenote Nienke Vinke werd derde. Xaydee Van Sinaey was de beste Belgische op de vierde plaats en greep daarmee net naast de podiumplekken.

EK veldrijden 2021 op de VAM-berg

Uitslag junior-vrouwen

Zoe Bäckstedt – in 44m01s

Leonie Bentveld – op 1m06s

Nienke Vinke – op 1m30s

4. Xaydee Van Sinaey – op 1m56s

5. Monique Halter – op 2m17s

6. Federica Venturelli – op 2m40s

7. Mirre Knaven – op 2m49s

8. Lilou Fabregue – op 2m53s

9. Ella Maclean-Howell – op 2m57s

10. Libby Bell – op 3m01s