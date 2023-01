Een carrière vol pech, valpartijen en blessures: Robert Gesink weer lang in de lappenmand

Robert Gesink staat door zijn bekkenbreuk in de Tour Down Under zeker een paar maanden langs de kant. En het is niet de eerste keer voor de inmiddels 36-jarige renner uit Varsseveld dat hij in de lappenmand ligt, waardoor ‘pech’ en ‘Gesink’ vaak in een adem genoemd worden. WielerFlits zet de valpartijen, pechgevallen, blessures en tegenslagen op een rij.

Al sinds Robert Gesink prof is bij Rabobank wordt hij achtervolgd door pech en ongeluk. De lijst hieronder is dan ook behoorlijk lang en kent enkele serieuze blessures. Zijn gebroken bovenbeenbreuk in het najaar van 2011 bijvoorbeeld, waar hij maanden van moest herstellen. Maar ook de hartritmestoornissen waarvoor hij in 2014 onder het mes ging.

Niet alle blessures liep Gesink op in de koers zelf. Maar er zitten wel enkele fysieke ongemakken of ziektegevallen bij waardoor hij grote afspraken miste. Het voorjaar van 2015 zal Gesink dan ook snel willen vergeten. De haat-liefdeverhouding met de Tour de France komt ook naar voren: tien keer reed hij de Ronde van Frankrijk en vier keer haalde hij de finish niet. Wel behaalde de klimmer er in de andere jaren de nodige successen.

Privé kende Gesink ook de nodige tegenslagen in zijn loopbaan. Al vroeg in zijn carrière overleed zijn vader en enkele jaren later waren er problemen rondom en na de geboorte van zijn zoon Bram.

Lange revalidatie

En nu heeft ‘de Condor van Varsseveld’ voor de tweede keer een bekkenbreuk opgelopen. De vorige keer dat dat gebeurde was in het voorjaar van 2019 toen Gesink ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik. Na een revalidatie van ruim drie maanden kon hij in augustus weer zijn rentree maken. De vraag is hoe lang Gesink nu uit de roulatie is. Hij staat in ieder geval op de planning voor de Giro d’Italia, als helper van Primož Roglič. Die ronde gaat op 6 mei van start.

Naast de vele tegenslagen zijn er natuurlijk ook de nodige hoogtepunten in de loopbaan van Gesink. Zijn ritoverwinning in de Vuelta a España 2016 en zijn zeges in Québec (2013) en Montréal (2010) springen er daarbij bovenuit, evenals zijn dubbelslag in de Giro dell’Emilia in 2009 en 2010 en ritwinst in de Ronde van Zwitserland van 2010.

De ronderenner die Gesink jarenlang was, won in 2011 de Tour of Oman, in 2012 de Ronde van Californië en eindigde als tweede in Tirreno-Adriatico 2011. Ook was hij vijfde in de Tour de France 2010 en zesde in de Tour de France 2015. De laatste jaren is hij ‘cultuurdrager’ bij Jumbo-Visma en rijdt hij vooral in dienst van de kopmannen.