Robert Gesink heeft slecht nieuws: maanden langs de kant met bekkenbreuk

Robert Gesink staat opnieuw voor een (ogenschijnlijk) lange revalidatie. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma heeft bij zijn valpartij in de eerste rit-in-lijn van de Tour Down Under namelijk zijn bekken gebroken.

De 36-jarige Nederlander van Jumbo-Visma kwam op een kleine 25 kilometer voor de finish in Tanunda ten val, kwam daarbij op zijn hoofd terecht en kon zijn weg niet vervolgen. Gesink reed voorin het peloton, toen het mis ging. Achter hem schoof Alex Baudin (AG2R Citroën) onderuit. De Fransman raakte Gesink, die vervolgens hard viel. Die laatste bleef op het asfalt zitten en leek last te hebben van zijn nek. Later kwam het bericht dat hij uit de wedstrijd was gestapt.

Ploegleider Addy Engels kwam na de finish nog met een bemoedigende boodschap, maar de schade bij Gesink blijkt toch veel groter dan aanvankelijk gedacht. “Dit is niet hoe ik mijn periode in Australië had willen beëindigen. Een ongelukkige valpartij heeft me een bekkenbreuk en heel wat huidverlies opgeleverd. Nu is het tijd om weer terug te keren naar mijn familie”, laat de ervaren klimmer weten via Instagram.

Nieuwe tegenslag

Gesink staat op zijn 36ste dus opnieuw voor een lange revalidatie. Eerder deze week keek hij nog vol optimisme naar de toekomst en had hij het zelfs over een mogelijke verlenging van zijn carrière. Gesink is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Jumbo-Visma en het plan was om eind 2023 te stoppen met wielrennen, maar mogelijk stelt de renner uit Varsseveld zijn pensioen uit. De vraag is nu vooral of Gesink weer volledig kan herstellen van zijn fysieke kwetsuren.