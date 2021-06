Tour 2021: Robert Gesink moet na valpartij opgeven in derde etappe

Voor Robert Gesink zit de Tour de France er al na twee en een halve dag op. De ervaren helper van Jumbo-Visma kwam vroeg in de derde etappe ten val, omdat hij de gevallen Geraint Thomas niet kon ontwijken. Gesink gaf daarna direct op.

Gesink stond na twee dagen op de 68ste plaats in het algemeen klassement, op bijna zeven minuten van gele trui Mathieu van der Poel. De 35-jarige klimmer was een belangrijke schakel in de Tourploeg van Jumbo-Visma. Door de twijfelachtige voorbereiding van Wout van Aert werd Gesink een grotere rol opgelegd in de bergen, maar de echte bergen zal hij niet halen. Ook de etappe naar zijn woonplaats Andorra moet hij missen.

Tony Martin en Steven Kruijswijk waren ook betrokken bij de crash. Zij konden hun weg vervolgen, al had Kruijswijk wel wat medische assistentie nodig. Door de opgave van Gesink komt het totaal aantal uitvallers op vijf te staan.