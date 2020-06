Dit gebeurde er in de wielerwereld op 13 juni zaterdag 13 juni 2020 om 07:30

Een periode zonder wielerwedstrijden geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 13 juni?

1995: Zülle opent thuisronde met winst in proloog

Alex Zülle schreef in zijn carrière menig eindklassement op zijn naam. Maar de Zwitser was daarnaast ook een begenadigd tijdrijder. Hij bewees dat niet alleen met zijn wereldtitel tegen de klok tijdens het WK van 1996 in Lugano, maar ook in de Ronde van Zwitserland een jaar eerder, bijvoorbeeld. De Zwitser opende exact vijftien jaar geleden zijn thuisronde met winst in de proloog, vóór landgenoten Tony Rominger en Pascal Richard. Vier dagen later zou Zülle ook nog de tijdrit naar Schwagalp winnen, hetgeen hem uiteindelijk een tweede plaats in het eindklassement zou opleveren.

Uitslag proloog Ronde van Zwitserland 1995

2009: Cancellara wint proloog in Liechtenstein

Fabian Cancellara was nog zo’n Zwitser die verschroeiend hard tegen de klok kon rijden. Het leverde Spartacus vier regenboogtruien en nog veel meer leiderstruien in meerdaagse wedstrijden op. Tussen 2007 en 2016 was Cancellara eigenlijk topfavoriet in elke proloog waarin hij aan de start stond. Zo ook in 2009, toen de Ronde van Zwitserland van start ging in Liechtenstein. In Liechtenstein deklasseerde Cancellara de concurrentie, want in de 7,8 kilometer lange proloog wist hij de nummers twee en drie Roman Kreuziger en Andreas Klöden met maar liefst 19 en 22 seconden voorblijven. Oh ja, een week later zou de Zwitser de Ronde van Zwitserland op zijn naam schrijven.

Uitslag proloog Ronde van Zwitserland 2009

2015: Dumoulin klopt Cancellara in proloog Ronde van Zwitserland

Fabian Cancellara was in de laatste jaren van zijn carrière niet meer ongenaakbaar. De Zwitser won nog steeds zijn tijdritten, maar steeds vaker stuitte Spartacus op de concurrentie. Eerst was het Tony Martin die het stokje overnam van de Zwitser als beste tijdrijder ter wereld en niet veel later deed ook Tom Dumoulin dat. Met twee tijdritzeges in de Ronde van Zwitserland vijf jaar geleden toonde Dumoulin aan dat niet Martin of Cancellara dé topfavoriet was om de eerste gele trui te pakken tijdens Le Grand Départ in Utrecht, maar hij. Enfin, uiteindelijk zou dat niet zo lopen. Maar goed was Dumoulin wél. Tijdens de proloog in Risch-Rotkreuz moesten respectievelijk Cancellara en Matthias Brändle het onderspit delven, waarna Dumoulin de eerste leiderstrui mocht aantrekken. De Nederlander zou uiteindelijk derde worden in het eindklassement.

Wedstrijdverslag

Beelden proloog Ronde van Zwitserland 2015

Uitslag proloog Ronde van Zwitserland 2015

2019: Wout van Aert wint voor tweede dag op rij in Dauphiné

Wout van Aert kwam in 2019 naar het Criterium du Dauphiné om te leren, maar kwam (nog meer) terug als absolute superster. In de openingsdagen zat Van Aert er al een aantal keer dicht bij, waarna het in de vierde etappe dan echt raak was in de tijdrit. Een dag later bevestigde de Vlaming wederom in de etappe naar Voiron. Waar Van Aert in de derde etappe naar Riom Sam Bennett nog nipt voor had moeten laten, had de renner van Jumbo-Visma nu totale controle. Van Aert wist zich op 150 meter van de meet op kop te nestelen, waarna hij nog slechts enkele machte halen nodig had om de dagzege te grijpen. Twee etappezeges in twee dagen: Jumbo-Visma moést Van Aert nu wel meenemen naar de Tour de France.

Wedstrijdverslag

Beelden vijfde etappe Criterium du Dauphiné 2019

Uitslag vijfde etappe Criterium du Dauphiné 2019

2019: Remco Evenepoel maakt indruk in Ronde van België

Remco Evenepoel boekte een jaar geleden zijn allereerste profzege. De Vlaming won in de Baloise Belgium Tour de tweede etappe. Evenepoel kwam in Zottegem alleen over de meet, nadat hij in voorgaande kilometers een machtige solo uit de benen had geperst én daarmee vluchtgezel Victor Campenaerts letterlijk en figuurlijk de vernieling in had gereden. De coureur van de Deceuninck-Quick-Step was ook in de dagen die volgden dominant, waarna hij de Baloise Belgium Tour dan ook op zijn naam schreef. Maar of het als een verrassing kwam? Enkele dagen eerder had Evenepoel tijdens de Hammer Series in Limburg al laten zien héél dik in orde te zijn.

Wedstrijdverslag

Beelden tweede etappe Ronde van België 2019

Uitslag tweede etappe Ronde van België 2019

En verder:

1996: Sprintzege is voor Ján Svorada in Bienne

2001: Unai Etxebarria soleert naar winst in Carpentras

2002: Dagzege gaat naar Patrice Halgand in Digne

2003: Chambery ziet Lefèvre grootste zege uit zijn carrière boeken

2004: Knappe zege Stuart O’Grady in Grenoble

2007: Vinokourov blijft landgenoot Kashechkin voor in tijdrit

2008: Yuri Trofimov wint in Morzine

2009: Moncoutié blijft uit handen van Gesink

2010: Haussler sprint naar overwinning in Sierre

2010: Boasson Hagen sluit Criterium du Dauphiné af met dagzege

2011: Sagan wint in Grindelwald, Cunego is de nieuwe leider

2012: Isaychev wint sprint der stervende zwanen

2013: Rast bekroont lange aanval met zege in Zwitserland

2014: Westra moet Bakelants voor zich dulden in Dauphiné

2015: Chris Froome zet Dauphiné in slotweekend naar zijn hand

2016: Sagan slaat dubbelslag in Zwitserse regen

2017: Warbasse soleert naar zege in Villars-sur-Ollon

2018: Ulissi is de sterkste in Leukerbad