Dit gebeurde er in de wielerwereld op 30 juli donderdag 30 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 30 juli?

1998: Tom Steels sprint naar Tourzege in Neuchâtel

Tom Steels heeft wat goed te maken in de Tour de France van 1998. De sprinter stond een jaar eerder met torenhoge ambities aan de start van zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Steels was in Beersel Belgisch kampioen geworden en liet in het voorjaar zien een van de snelste sprinters in het peloton te zijn. Het wilde in de eerste Tourweek echter maar niet lukken voor de renner van Mapei-GB. Steels begon nog wel met een tweede plek in de eerste rit-in-lijn, maar kwam in de daaropvolgende etappes helemaal niet meer aan sprinten toe.

Dit tot grote ergernis van de normaal zo rustige Steels, die zijn frustraties de vrije loop laat na een zoveelste mislukte sprint in Bordeaux. De rasspurter pakt in volle sprint zijn bidon en gooit het object naar collega-sprinter Frédéric Moncassin. De jury is onverbiddelijk en gooit Steels uit de Tour. Een jaar later neemt de gebeten renner sportieve revanche door maar liefst vier Touretappes te winnen. Het begint allemaal in Dublin en het eindigt op de wereldberoemde steentjes van de Avenue des Champs-Élysées. Op 30 juli is het voor de derde keer raak in Neuchâtel.

Steels wint in de Zwitserse aankomstplaats na een veelbewogen ‘Le Tour Dopage’. Een dag eerder besluiten de renners de zeventiende etappe naar Aix-les-Bains aan een wandeltempo af te werken. De etappe wordt geneutraliseerd. Banesto, ONCE en Riso Scotti verlaten per direct de Tour, de Spaanse ploegen Kelme en Vitalicio Seguros volgen een dag later. Er worden bij verschillende ploegen invallen gedaan en bolletjestruidrager Rodolfo Massi wordt opgepakt door de Franse politie. Ook de TVM-formatie verlaat, eenmaal op Zwitserse bodem, de ronde.

Steels laat zich niet gek maken door de gebeurtenissen en verslaat in Neuchâtel Erik Zabel, Stuart O’Grady en Robbie McEwen. Met Léon van Bon en Aart Vierhouten finishen er ook twee Nederlanders in de top 10.

Uitslag 18e etappe Tour de France 1998

2006: Freire komt als eerste over de streep in Cyclassics

Veertien jaar geleden staat Óscar Freire aan de start van de Vattenfall Cyclassics. De Spaanse sprinter van Rabobank heeft net een uitstekende Tour de France achter de rug met ritzeges in Caen en Dax, maar slaagde er niet in om Parijs te halen. In Hamburg hoopt Freire weer het zegegebaar te maken, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met renners als Filippo Pozzato, Gerald Ciolek en Erik Zabel. De voor Team Wiesenhof Akud uitkomende Ciolek is de nieuwe Duitse sprintsensatie, Zabel is op zijn 36e nog altijd een renner om rekening mee te houden.

De Duitse favorieten koersen na een wedstrijd van 240 kilometer nog altijd in kansrijke positie. Een uitgedund peloton begint aan de laatste kilometer in Hamburg. Freire heeft in de finale nog enkele renners in steun en dat blijkt genoeg om in een goede positie aan de sprint te beginnen. De wereldkampioen van Verona (1999 en 2004) en Lissabon (2001) vecht een millimeterduel uit met Zabel en Pozzato. Na het bestuderen van de finishfoto roept de speaker om dat Freire de wedstrijd, anno 2020 bekend onder de naam EuroEyes Cyclassics Hamburg, heeft gewonnen, voor de ontgoochelde Zabel.

Uitslag Vattenfall Cyclassics 2006

2011: Gilbert zegeviert in zijn wonderjaar ook in Clásica San Sebastián

Bijna alles wat Philippe Gilbert in 2011 aanraakt, verandert in goud. Zo ook op 30 juli in het Baskenland. Wereldtoppers als Gilbert, Samuel Sánchez, Joaquim Rodríguez en Ivan Basso tekenen het startblad om deel te nemen aan de 31e editie van de Clásica San Sebastián. De koers ontploft op de tweede beklimming van de iconische Jaizkibel. Nicolas Roche en lokale favoriet Sánchez zorgen met versnellingen ervoor dat de favorietengroep wordt uitgedund, terwijl ook topfavoriet Gilbert zich laat zien op de flanken van de Baskische beklimming.

Toch valt de beslissing pas op de Alto de Arkale, niet meteen de lastigste beklimming in het Baskenland maar wél de laatste op weg naar de finish in kustplaats Sán Sebastian. Jelle Vanendert en Haimar Zubeldia naderen als eerste de top van de Arkale, maar zien toppers als Gilbert, Rodríguez en Fränk Schleck nog voor het begin van de afdaling aansluiten. Dit blijkt een beslissend moment in de koers: een groep van tien sterke renners begint gezamenlijk aan de finale langs het toeristische strand La Concha. Met nog acht kilometer te gaan zien we een eerste uitval.

Carlos Barredo probeert namens Rabobank een winnende solo uit zijn benen te schudden. De voorsprong van de Spanjaard loopt op tot tien seconden, maar dit blijkt niet voldoende om uit de greep te blijven van ene Philippe Gilbert. De weg loopt op ruim drie kilometer van de finish slechts lichtjes omhoog, maar de Belgische kampioen van Omega Pharma-Lotto weet zelfs hier weg te rijden van zijn concurrenten. Hij rammelt met een indrukwekkende versnelling Fränk Schleck uit het wiel, rijdt in een ruk naar Barredo toe en gaat op en over de Spanjaard.

Drie kilometer later heeft Gilbert alle tijd van de wereld om zijn veertiende zege van het seizoen te vieren. De klassiekerspecialist is de tweede Belg die zegeviert in Sán Sebastián, 28 jaar na mede-Waal Claude Criquielion. Barredo finisht nog als tweede, Greg Van Avermaet is derde.

Wedstrijdverslag

Beelden Clásica San Sebastián 2011

Uitslag Clásica San Sebastián 2011

2014: Meersman slaat dubbelslag in slotetappe Ronde van Wallonië

In 2014 eindigt de Ronde van Wallonië op 30 juli in Ans. Een spannende ontknoping lijkt het niet meer te worden, gezien de voorsprong van Gianni Meersman in het klassement. De snelle renner van Quick-Step wist in de tweede etappe naar Perwez de leiderstrui te veroveren en de Belg begint met een bonus van twintig seconden aan de slotetappe. Toch is Meersman niet helemaal tevreden, aangezien hij deze ronde genoegen moest nemen met vier(!) tweede plaatsen. De leider is dus gebrand om vandaag wél als eerste over de streep te komen.

Op de beklimming van La Roche aux Faucons – bekend van Luik-Bastenaken-Luik – proberen Tim Wellens, Silvan Dillier en Zdeněk Štybar (in dienst van Meersman) weg te rijden. Niet veel later probeert Wellens het alleen en de renner van Lotto Belisol pakt een halve minuut op het peloton, waar de mannen van Quick-Step op kop rijden. Wellens houdt het in zijn eentje bijzonder lang vol, maar wordt met nog vijf kilometer te gaan gegrepen. Alle daaropvolgende aanvalspogingen worden teniet gedaan door Quick-Step, om zo een sprint te initiëren.

Meersman weet het harde labeur van zijn ploeg te verzilveren met een sprintzege, overigens na een geweldige lead-out van Štybar. Yves Lampaert (toen nog uitkomend voor Topsport Vlaanderen-Baloise) en Jasper Stuyven zijn de nummers twee en drie. “De ploeg heeft enorm hard gewerkt”, aldus eindwinnaar Meersman. “Ze bleven mijn kaart trekken. En in de laatste kilometer trokken ze alles op één lint: super! Ik ben zeer tevreden, zeker na al die tweede plaatsen.”

Wedstrijdverslag

Uitslag slotetappe Ronde van Wallonië 2014

Eindklassement Ronde van Wallonië 2014

2016: Sterke Mollema soleert naar zege in Clásica San Sebastián

Voor de start van de Clásica San Sebastián willen Spaanse journalisten vooral een quote opvangen van Joaquim Rodríguez. De Spaanse klimmer rijdt op 30 juli 2016 met de Clásica San Sebastián zijn laatste wedstrijd op Spaanse bodem. De renner van Team Katusha neemt definitief afscheid na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en hoopt in de Baskische eendagskoers nog een laatste keer te schitteren voor eigen volk. De 37-jarige Rodríguez zal ook een hoofdrol vertolken in de finale, en dan met name op de flanken van de ontzettend steile Murgil Bidea.

Er valt weinig te beleven in aanloop naar de Murgil Bidea, een nieuwe scherprechter in het parcours. Op de Alto Jaizkibel zijn er wel wat aanvallen van onder meer Mikel Landa en Dario Cataldo, maar de kandidaten voor de zege houden hun kruit droog voor het loeisteile slotklimmetje. Op de Murgil Bidea gooit titelverdediger Adam Yates als eerste zijn kaarten op tafel, maar de Brit wordt al snel gecounterd door ‘Purito’ Rodríguez. De Catalaanse springveer gaat wellicht iets te vroeg, maar wordt vooruit geschreeuwd door honderden dolenthousiaste Baskische wielerfans.

Rodríguez slaagt erin om een paar meter voorsprong te pakken op de eerste achtervolgers Alejandro Valverde, Bauke Mollema en Tony Gallopin, maar écht wegrijden blijkt te hoog gegrepen voor de Spanjaard. Een sterke Mollema weet net voor de top het laatste gaatje te dichten, met Valverde en Gallopin in zijn wiel. De overige favorieten volgen op grotere achterstand en zijn geklopt voor de zege. Mollema besluit net na de top van de Murgil Bidea om een extra versnelling uit zijn benen te schudden. Valverde, Rodríguez en Gallopin kunnen of willen niet volgen.

Mollema weet een mooie voorsprong uit te bouwen en op knappe wijze naar de zege te soleren. In de achtervolgende groep is de samenwerking, zeker tussen aartsrivalen Rodríguez en Valverde, niet optimaal. In het centrum van Sán Sebastián gaan de armen van Mollema de lucht in voor de (tot dan toe) grootste zege uit zijn carrière. Gallopin verslaat Valverde voor de tweede plaats, Rodríguez neemt al zwaaiend afscheid met een vierde plek. “Ik wilde altijd al graag op het podium staan van deze wedstrijd om één van die Baskische hoeden (Txapela) te hebben. En nu heb ik er één”, zo vertelt Mollema.

Wedstrijdverslag

Beelden Clásica San Sebastián 2016

Uitslag Clásica San Sebastián 2016

En verder:

1950: Ferdi Kübler sprint als leider naar ritzege in Nice

1954: Bobet geeft Tourzege extra glans met tijdritzege in Nancy

1955: Poblet wint slotetappe naar Parijs, Tourzege is voor Bobet

2003: Bartoli boekt op Waals grondgebied een van zijn laatste zeges

2004: Sébastien Chavanel dendert naar ritzege in Ronde van Wallonië

2007: Palumbo blijft jonge Van Avermaet voor in Thuin

2008: Ivanov en Halgand verdelen de buit op slotdag Ronde van Wallonië

2013: Thor Hushovd is de beste na sprintetappe in Ronde van Polen

2017: Modolo snelt naar ritzege in Ronde van Polen, voor Danny van Poppel

2018: Odd Christian Eiking bezorgt Wanty-Groupe Gobert zege in Wallonië

2019: Démare is de snelste in voorlaatste etappe Ronde van Wallonië