Dit gebeurde er in de wielerwereld op 31 juli

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 31 juli?

1998: Bäckstedt houdt Den Bakker van ritzege in Autun

De Tour de France zucht in 1998 onder enkele dopingschandalen, die deze editie tot een van de meest geruchtmakende wielerwedstrijden ooit maken. Festina, ONCE, Banesto, Vitalicio Seguros, Kelme en Riso Scotti zijn al verdwenen uit de ronde en in de negentiende etappe gaat ook TVM niet meer van start. Na het afstappen van kopman Jeroen Blijlevens, besluit de Nederlandse ploeg de koers vaarwel te zeggen.

Een flink uitgedund peloton koerst over 242 kilometer van het Zwitserse La Chaux-de-Fonds naar Autun in de Bourgogne. Door toedoen van rasaanvaller Jacky Durand komt al vroeg in de etappe een kopgroep tot stand van dertien renners, onder wie de Nederlander Maarten den Bakker. De vluchters werken goed samen en krijgen de zegen van het peloton, dat met zijn gedachten al bij de tijdrit naar Le Creusot lijkt.

Naarmate de streep dichterbij komt, begint het rekenen en pokeren. Na enkele demarrages valt de ontsnapping uit elkaar en komt Den Bakker op kop met Magnus Bäckstedt, Eddy Mazzoleni en Pascal Derame. Bäckstedt kan zich wat sparen omdat in de achtervolgende groep zijn GAN-ploeggenoot Stuart O’Grady nog zit. Even denkt Den Bakker te kunnen winnen, maar uiteindelijk komt de sterke Zweed langszij en drukt zijn wiel net iets eerder over de streep.

Beelden 19e etappe Tour de France 1998

Uitslag 19e etappe Tour de France 1998

2004: Duo Julich-Voigt wint koppeltijdrit Luk Challenge

De Trofeo Baracchi was misschien wel de bekendste, de GP Eddy Merckx doet bij de meeste wielervolgers ook nog wel een belletje rinkelen en de Duo Normand is anno 2020 nog altijd een profronde. Maar ook Duitsland had er lang eentje, namelijk een internationale koppeltijdrit. Deze wedstrijd werd in 1993 in Bühl voor het eerst verreden als de Telekom GP. Na een uitstapje van acht jaar naar Karlsruhe, keert de tijdrit in 2004 terug naar Bühl als de LuK Challenge.

Liefst 120.000 toeschouwers komen dat jaar af op de tijdrit voor duoteams. De organisatie heeft met Lance Armstrong een echte publiekstrekker aan de start, want de Amerikaan had zes dagen eerder voor de zesde keer de Tour de France gewonnen. De overwinning is echter voor het koppel Bobby Julich en Jens Voigt. De CSC-tandem legt de 82,2 kilometer door Baden af in 1:36:51 uur en blijft daarmee Peschel-Rich en Fothen met Lang ruim een minuut voor.

Bij de vrouwen leggen Leontien Zijlaard-van Moorsel en Mirjam Melchers beslag op de zege. Ze zetten na 41,1 kilometer de klok stil op 53:48 minuten. Tweeënhalve week later wordt Tinus voor de tweede keer olympisch kampioen tijdrijden in Athene. De LuK Challenge blijft nog tot en met 2006 bestaan. Na een reeks dopinggevallen in de wielersport maakt hoofdsponsor LuK bekend dat de geldkraan wordt dichtgedraaid, wat het einde betekent voor de wedstrijd.

Uitslag LuK Challenge 2004

2008: Matti Breschel klopt Roelandts in Denemarken

Matti Breschel wordt pas een maand later 24 jaar oud als hij in 2008 van start gaat in de Ronde van Denemarken. Toch is de jonge klassiekerrenner al aan zijn vierde profseizoen bezig bij de CSC-ploeg van Bjarne Riis. In zijn eerste jaren won hij al twee keer het jongerenklassement in de Ronde van Qatar en was hij veertiende in Parijs-Roubaix. Zijn eerste overwinning boekte hij in 2007 in de ronde van zijn thuisland, toen hij de etappe naar Århus zegevierend afsloot.

2008 is het jaar van zijn doorbraak als hij het Philadelphia Internationaal Championship achter zijn naam zet en anderhalve week later op de Cauberg de eerste etappe van de Ster Elektrotoer wint. In de Ronde van Denemarken is hij kortom niet langer een nobody. Breschel legt in de openingsrit beslag op de vierde plaats, maar trekt een dag later de wedstrijd naar zich toe in Sønderborg. In de massasprint verslaat hij Jürgen Roelandts en pakt daarmee tevens de leiding.

Ook de etappe naar Vejle zet hij naar zijn hand en leidt tot aan de tijdrit op de voorlaatste dag, als hij de koppositie afstaat aan de latere eindwinnaar Jakob Fuglsang. Breschel hangt uiteindelijk in 2019, na een lange carrière, zijn fiets aan de wilgen. Hij kan terugkijken op mooie hoogtepunten als podiumplaatsen in de WK’s van Varese (2008) en Geelong (2010) en successen in de Vuelta a España en Dwars door Vlaanderen. Nadien is hij ploegleider geworden bij EF Pro Cycling.

Verslag 2e etappe Post Danmark Rundt 2008

Beelden 2e etappe Post Danmark Rundt 2008

Uitslag 2e etappe Post Danmark Rundt 2008

2009: Talentvolle Fuglsang grijpt de macht in eigen land

Tijdens de Ronde van Denemarken van 2008 wordt bekend dat ene Jakob Fuglsang een tweejarig contract tekent bij Team CSC, de ploeg van Bjarne Riis. De beloftewereldkampioen mountainbike van Fort William (2007), waar hij overigens Nino Schurter versloeg, legt zich steeds meer toe op het wegwielrennen en is op dat moment hard op weg de ronde van zijn thuisland te winnen. En in Frederiksberg bezegelt hij vervolgens zijn eindoverwinning.

Fuglsang blijkt een goede aanwinst van de ploeg-Riis, want in zowel de Ronde van Catalonië als de Dauphiné Libéré rijdt hij naar de zesde plaats in het eindklassement. De Ronde van Slovenië weet hij zelfs te winnen! En een jaar na zijn opmerkelijke zege gaat hij opnieuw van start in de Ronde van Denemarken. In de eerste twee etappes ziet hij zijn ploeggenoten Matti Breschel en Nicki Sørensen winnen. Maar op de derde dag is hijzelf aan de beurt.

In de etappe naar Vejle versnelt Fuglsang op dertig kilometer van de streep uit het peloton en rijdt naar de overgebleven vluchter Dominique Rollin toe, die eerder was weggereden bij Troels Vinther. Rasmus Guldhammer en Breschel sluiten even later aan. Maar vervolgens zet Fuglsang opnieuw aan en gaat solo op avontuur. Uiteindelijk komt hij zegevierend over de aankomst met 26 tellen voorsprong op ploeggenoot Breschel. Ook is hij de nieuwe leider.

Verslag 3e etappe Post Danmark Rundt 2009

Uitslag 3e etappe Post Danmark Rundt 2009

2010: Luisle Sánchez triomfeert in Clásica San Sebastián

In 2010 behaalt Luis León Sánchez zijn beste klasseringen in de grote ronden. De Spanjaard komt als nummer elf uit de Ronde van Frankrijk en is zes dagen later een van de favorieten voor winst in de Clásica San Sebastián. De klassieker is stevig aangepakt en krijgt een zwaardere finale, waarin de Jaizkibel en de Alto Arkale twee keer worden beklommen. Vanaf de laatste klim van de Arkale is het nog slechts tien kilometer tot de streep.

Sánchez onderlijnt zijn favorietenstatus tijdens de tweede passage van de Jaizkibel. In het zicht van de top demarreert de 26-jarige Caisse d’Epargne-renner, waarna alleen Alexander Vinokourov en Carlos Sastre kunnen volgen. In aanloop naar de laatste beklimming van de Arkale pakken de drie leiders meer dan een halve minuut op de achtervolgende groep, waarin Robert Gesink een van de stuwende krachten is.

Gesink probeert het nog wel op de Arkale, maar mist de stootkracht om het gaatje dicht te rijden. Dus moet de winnaar vooraan worden gezocht. Op drie kilometer voor de streep had Sastre geen antwoord op een versnelling van zijn medevluchters. In de laatste kilometer kan de Cervelo-renner toch weer aansluiten, maar moet zich vervolgens gewonnen geven. Uiteindelijk sprint Sánchez naar de winst en troeft Vinokourov net af.

Het blijkt Sánchez’ laatste overwinning in het tricot van Caisse d’Epargne, want tijdens de Vuelta a España wordt bekend dat hij zijn handtekening heeft gezet onder een tweejarige overeenkomst bij de Rabo-ploeg. De Spaanse ronde besluit hij nog als tiende.

Verslag Clásica San Sebastián 2010

Beelden Clásica San Sebastián 2010

Uitslag Clásica San Sebastián 2010

Dit is voorlopig de laatste editie van onze dagelijkse rubriek 'WielerFlits Retro'. Nu de WorldTour-wedstrijden weer van start gaan, willen we onze aandacht weer volledig bij alle actuele gebeurtenissen in de wielersport leggen. Natuurlijk laten we het verleden niet helemaal achter ons; in onze voorbeschouwingen blijven we aandacht schenken aan de historie.