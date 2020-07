Dit gebeurde er in de wielerwereld op 29 juli woensdag 29 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 29 juli?

2001: Ján Svorada wint in Parijs, derde zege Armstrong

Na 22 dagen zijn de kaarten in de Tour de France van 2001 goeddeels geschud. Lance Armstrong pakt met royale voorsprong zijn derde eindoverwinning, Óscar Sevilla verovert de witte trui en Laurent Jalabert is niet meer te achterhalen in het bergklassement. Wel staan de ritwinst en het groen nog op het spel tijdens het sluitstuk naar Parijs. Stuart O’Grady voert al twaalf etappes het puntenklassement aan, maar Erik Zabel is de Australiër tot op twee punten genaderd.

Voor O’Grady en zijn thuisland Australië zou het de eerste eindoverwinning zijn in dit klassement. Erik Zabel is al recordhouder met vijf groene truien en kan zijn zesde winnen. Bij de tussensprints pakt de Duitser met twaalf punten het volle pond, terwijl zijn Australische tegenstrever blijft steken op zes. Daarmee buigt hij zijn achterstand om in een voorsprong van vier punten. O’Grady moet de etappe winnen om vijf punten winst te boeken en Zabel toch weer te passeren.

Op de Champs-Élysées regent het traditiegetrouw aanvallen, maar uiteindelijk loopt de slotrit toch weer uit op een massasprint. Op de oplopende aankomst is Ján Svorada verrassend de sterkste. Voor de geboren Slowaak die zich in de winter van 1995 tot Tsjech naturaliseerde, is het zijn derde overwinning in de Tour, nadat hij ook in ’94 en ’98 al eens succesvol was. Voor zijn ploeg Lampre-Daikin is dit het enige dagsucces in de Tour van 2001.

Zabel eindigt als tweede, verdient daarmee 30 punten en stelt zijn zesde eindoverwinning in het puntenklassement veilig. O’Grady rolt als derde over de streep, goed voor 26 punten, en komt uiteindelijk acht punten tekort voor het groen. Niet O’Grady maar Robbie McEwen zou een jaar later de eerste Australische winnaar van de groene trui worden. Met de Belgische Lotto-ploeg brengt hij het tricot in 2002, 2004 en 2006 drie keer naar Parijs.

Beelden slotetappe Tour de France 2001

Uitslag slotetappe Tour de France 2001

Eindklassement Tour de France 2001

2007: Bennati is de snelste in Parijs, eindzege Contador

Op 29 juli 2007 loopt de veelbewogen 94e Tour de France op zijn einde. De ronde is doordrenkt met controverse, want drie renners èn twee teams verdwenen uit koers na positieve dopingtests. Zo werd eerst al Alexander Vinokourov met zijn Astana-ploeg uit de wedstrijd gezet nadat hij was betrapt op het gebruik van bloeddoping. En vervolgens werd geletruidrager Michael Rasmussen vier dagen voor het einde naar huis gestuurd na het vals opgeven van zijn whereabouts.

Na het voortijdige vertrek van de Rabo-renner kreeg Alberto Contador het geel plots in de schoot geworpen. De Discovery Channel-renner verdedigde zijn koppositie in de tijdrit naar Angoulême en kan in de traditionele slotetappe zijn eerste eindoverwinning veiligstellen. Zijn voorsprong op Cadel Evans (+23s) is weliswaar klein (alleen het verschil tussen Greg Lemond en Laurent Fignon in 1989 was ooit kleiner), maar wordt niet meer aangevallen op de laatste dag.

Natuurlijk staat nog wel de etappewinst op het spel op de fameuze Champs-Élysées, waar menig avonturier de sprint probeert te ontlopen. In de slotronde komt alles echter samen en kunnen de snelle mannen gaan strijden om het laatste dagsucces. Daniele Bennati wint en sleept zo, drie dagen nadat hij ook in Castelsarrasin zegevierend over de streep kwam, zijn tweede overwinning binnen. Tom Boonen wordt vijfde en pakt zijn eerste (en enige) groene trui.

Beelden slotetappe Tour de France 2007

Uitslag slotetappe Tour de France 2007

Eindklassement Tour de France 2007

2012: Marianne Vos pakt Olympisch goud op de wegrit

Goud. Het is het enige dat telt voor Marianne Vos voor aanvang van de olympische wegwedstrijd in Londen (2012). Sinds Beijing, vier jaar eerder, mag ze zichzelf weliswaar al olympisch kampioen noemen na haar gewonnen puntenkoers, maar nu wil ze revanche nemen voor de gemiste kansen op de weg. De Nederlandse is bovendien de grote favoriet: ze voert met straatlengte voorsprong de wereldranglijst aan en prolongeerde drie weken geleden nog haar Giro-titel.

Het is koud en nat als het vrouwenpeloton van start gaat voor de wedstrijd over 140 kilometer. In de barre omstandigheden maakt Nederland de koers extra hard met de ene na de andere demarrage. Op vijftig kilometer van de streep zijn nog slechts 35 rensters over in het peloton. Na de laatste passage van Box Hill, de drie kilometer lange helling op de route, ontstaat een kansrijke kopgroep van vier rensters met ook Vos en de thuisfavoriet Lizzy Armitstead.

Vos en Armitstead slaan met Olga Zabelinskaya en Shelley Olds de handen ineen en rijden een halve minuut weg bij hun achtervolgers. De snelle Olds valt dan weg door een lekke band en Vos slaagt er vervolgens met haar medestrijdsters in de voorsprong vast te houden. Zabelinskaya probeert een kilometer van het einde op de verrassing te spelen met een late aanval om zo een eindsprint te ontlopen, maar bij de Russische is het beste eraf en ze komt niet weg.

Op tweehonderd meter van de aankomst zet Vos aan voor wat haar gouden sprint moet worden. Armitstead reageert, maar moet zich al snel gewonnen geven. De Nederlandse is oppermachtig, zet de Britse op twee fietslengtes en sleept zo haar felbegeerde olympische titel in de wacht. Nat door de aanhoudende regen, maar met twee gebalde vuisten in de lucht doorkruist ze de finish. Uiteindelijk stopt het met regenen en breekt de zon door. Alsof het zo moet zijn.

Verslag wegwedstrijd Olympische Spelen 2012

Beelden wegwedstrijd Olympische Spelen 2012

Uitslag wegwedstrijd Olympische Spelen 2012

2017: Kwiatkowski de sterkste in Clásica San Sebastián

Michał Kwiatkowski staat in 2017 als een van de grote favorieten aan de start van de 37e Clásica San Sebastián. Na zijn klinkende overwinningen in Strade Bianche en Milaan-San Remo cijfert hij zich drie weken lang weg voor zijn kopman Chris Froome in de Tour de France. Maar dat de Pool op de voorlaatste dag amper tekort komt om de laatste tijdrit te winnen, tekent zijn hoogvorm. En in tegenstelling tot de Ronde van Frankrijk, mag hij nu wèl zijn eigen plan trekken.

Als op de steile Murgil Tontorra, de laatste klim van de dag met percentages tot 23,5 procent, de koers ontploft en Mikel Landa, Tony Gallopin en Bauke Mollema wegrijden, reageert Kwiatkowski. In de afdaling weet de Pool van Team Sky naar de aanvallers toe te rijden en ook Tom Dumoulin sluit nog aan. Landa (eveneens Sky) en Dumoulin proberen in de slotfase de eindsprint te ontlopen, maar worden in de laatste kilometer bijgehaald.

Gallopin zet als eerste de sprint in, maar moet zich gewonnen geven als hij Kwiatkowski langszij ziet komen. Die steekt vervolgens zijn rechtervuist in de lucht en weet dat de buit binnen is. Ook wordt hij daarmee de eerste Poolse winnaar van de Spaanse eendagswedstrijd. Niet veel later worden de Sky-ploeg en Kwiatkowski het eens over een driejarige contractverlenging. “Het is het beste seizoen uit mijn carrière en ik ben blij dat het nog niet voorbij is.”

Verslag Clásica San Sebastián 2017

Beelden Clásica San Sebastian 2017

Uitslag Clásica San Sebastián 2017

2018: Kristoff zegeviert in Parijs, eindwinst voor Thomas

Tom Dumoulin kan in de Tour van 2018 opgelucht ademhalen. Even moest hij vrezen voor zijn tweede plek na de laatste bergetappe, waarin Primož Roglič hem tot op 19 tellen naderde. Maar met zijn tijdritzege in Espelette stelde de Sunweb-renner orde op zaken. Daarmee verzekerde hij zich van een plekje op het eindpodium in Parijs naast gele trui Geraint Thomas. Ook Peter Sagan (groen), Julian Alaphilippe (bolletjes) en Pierre Latour (wit) zijn al zeker van de huldiging.

Dan rest nog slechts de strijd om de laatste dagzege op de fameuze Champs-Élysées. De etappe begint met lachende renners en natuurlijk worden ook de glazen champagne erbij gepakt. Maar als het peloton eenmaal de lokale ronde in Parijs heeft bereikt en Sylvain Chavanel afscheid heeft genomen van het Franse publiek, wordt het menens. Een kopgroep van zes man rijdt lange tijd vooruit en ook Yves Lampaert probeert een sprint te ontlopen, maar tevergeefs.

Aan het eind van de acht rondes over de boulevard en rond de iconische Arc de Triomphe drukt Alexander Kristoff als eerste zijn wiel over de finish in de meest prestigieuze sprint van deze 105e Ronde van Frankrijk. Daarmee troeft de Europese kampioen John Degenkolb en Arnaud Démare af. Zo komt twaalf jaar na Thor Hushovd de slotetappe naar Parijs weer achter de naam van een Noor. Voor zijn ploeg UAE Emirates is dit het tweede succes van de ronde.

En dan is het tijd voor alle festiviteiten. Geraint Thomas wordt voor het eerst in zijn carrière gehuldigd als eindwinnaar in een grote ronde. Zijn dankwoord richt hij tot zijn ploeggenoten, het publiek en zijn vrouw. Ook feliciteert hij Dumoulin met zijn tweede plek. “Aan iedereen thuis zou ik willen zeggen: durf groot te dromen. Als iemand zegt dat je iets niet kan, blijf dan in jezelf geloven. Met hard werken is alles mogelijk. Vive le Tour!” En sluit af met een mic drop.

Verslag slotetappe Tour de France 2018

Beelden slotetappe Tour de France 2018

Uitslag slotetappe Tour de France 2018

Eindklassement Tour de France 2018

