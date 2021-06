Timo Roosen pakt rood-wit-blauw: “Dit is een jongensdroom die uitkomt”

Video

Timo Roosen is de nieuwe Nederlands kampioen op de weg. Een dag waarop alles samenvalt en dat kan hij nog niet beseffen. De 28-jarige Brabander van Jumbo-Visma staat WielerFlits vol trots te woord in zijn rood-wit-blauw. “Het is echt bizar voor mij”, zoekt hij naar de juiste uitdrukking.

Het lukte Jumbo-Visma zondag om het numerieke overtal uit te buiten. “Die ambitie hebben we altijd”, vertelt de kersverse kampioen. “Vorig jaar hebben we ook een goede koers gereden en dit jaar gingen we er weer vol voor. We zijn altijd blijven vechten voor een overtal. Dat is lang niet altijd makkelijk.”

Het Nederlandse publiek zal het rood-wit-blauw niet in de Tour de France gaan zien. “Ja, sorry”, grapt Roosen tussendoor. “Jullie gaan de trui zien in de Volta Limburg Classic. Maar goed, ik zou het Critérium du Dauphiné ook niet rijden, ik ben veel ingevallen de laatste tijd. Dat zal in de Tour niet meer gebeuren, vrees ik.”