BORA-hansgrohe troeft INEOS en UAE-Emirates af in de strijd om Vlasov

Aleksandr Vlasov verruilt komende winter Astana-Premier Tech voor BORA-hansgrohe. Dat bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits. De Duitse formatie had felle concurrentie van INEOS Grenadiers en UAE-Emirates, terwijl de Kazachse ploeg er ook alles aan gelegen was om haar kopman te behouden. Vlasov tekent een meerjarig contract bij zijn nieuwe werkgever.

Al langere tijd is de Russische klimmer grof gewild op de transfermarkt. Diens manager Giuseppe Acquadro probeerde hem volgens Spaanse media vorig jaar al over te brengen naar INEOS Grenadiers, ondanks dat Vlasov nog een doorlopend contract bij Astana-Premier Tech had. Uiteindelijk lukte het CEO Yana Seel om de kopman voor haar ploeg te behouden en reed de uit Vyborg afkomstige klimmer dit seizoen dan ook in het azuurblauw.

Vlasov heeft er tot op heden een prima seizoen opzitten. Na zijn definitieve doorbraak vorig jaar, zette hij zij ontwikkeling dit jaar door. De 25-jarige Rus werd onder meer tweede in Parijs-Nice, derde in de Tour of the Alps en vierde in de Giro d’Italia. Half mei kroonde hij zichzelf ook tot Russisch kampioen tijdrijden. Komende week komt hij namens zijn land uit op de Olympische Spelen in Tokio. Vlasov zal er de weg- en tijdrit betwisten.

Naast BORA-hansgrohe waren volgens onze informatie in ieder geval ook zeker INEOS Grenadiers en UAE-Emirates in de markt om de klimmer over te nemen van Astana-Premier Tech, dat zelf ook nog een poging deed om hem te behouden. Na twee jaar bij Gazprom-RusVelo (waarin hij onder meer de Giro d’Italia voor beloften won) en nu twee seizoen bij Astana, komt Vlasov vanaf 1 januari 2022 uit voor de Duitse formatie van Ralph Denk.

BORA-hansgrohe besteedt Sagan-miljoenen nuttig

Bij het team zijn er een flink aantal veranderingen op tilt. Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan gaat de ploeg verlaten voor een avontuur bij TotalEnergies. In zijn kielzog verhuizen ook Erik Baška, Maciej Bodnar, Daniel Oss en Juraj Sagan mee. Daarnaast jaagt UAE-Emirates op de handtekening van topsprinter Pascal Ackermann. Hij was ontsteld door het missen van de Tour de France dit jaar, ondanks dat een deelname hem naar eigen zeggen beloofd was.

Ook de contracten van oudgediende Marcus Burghardt, Matteo Fabbro, Patrick Gamper, Tourritwinnaar en Oostenrijks kampioen Patrick Konrad, Martin Laas, Andreas Schillinger, Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig en Ben Zwiehoff lopen af. In totaal waren dat er zestien. Ook Ide Schelling liep uit zijn contract, maar hij is nog voor de Tour de France beloond met een nieuwe verbintenis bij BORA-hansgrohe. Er zullen nog volgen.

Tegenover het vertrek van het kamp-Sagan en Ackermann, staat de komst van een flink aantal kleppers. Sam Bennett keert terug van Deceuninck-Quick-Step en hij krijgt volgend jaar Danny van Poppel als lead out voor zich. Jai Hindley en Sergio Higuita komen samen met Vlasov de klimkern versterken. Die bestaat al uit Emanuel Buchmann, Felix Großschartner, Maximilian Schachmann, Lennard Kämna en Wilco Kelderman (vijfde in de Tour de France).

Ook op het gebied van toptalenten zit Denk gebeiteld. Het Italiaanse rondetalent Giovanni Aleotti heeft door deelname aan de Giro d’Italia een grote stap in zijn ontwikkeling gezet en begon onlangs met winnen. Komend jaar komt het nieuwe Belgische wonderkind Cian Uijtdebroeks (18) over van het juniorenteam. Daarnaast houdt BORA-hansgrohe ook de prestaties van de Duitse beloftevolle sprinter Kim Heiduk (21) nauwlettend in de gaten. Vorig jaar was de snelle jongeling nog mee op trainingskamp met Jumbo-Visma U23.

BORA-hansgrohe 2022 (voorlopige selectie)

Giovanni Aleotti

Cesare Benedetti

Sam Bennett

Emanuel Buchmann

Felix Großschartner

Sergio Higuita

Jai Hindley

Lennard Kämna

Wilco Kelderman

Jordi Meeus

Anton Palzer

Danny van Poppel

Nils Politt

Lukas Pöstlberger

Maximilian Schachmann

Ide Schelling

Cian Uijtdebroeks

Aleksandr Vlasov

Matthew Walls

Frederik Wandahl

Totaal: 20 renners