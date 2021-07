Jai Hindley verkast van Team DSM naar BORA-hansgrohe

Jai Hindley maakt komende winter een transfer van het ene Duitse team naar het andere. De 25-jarige Australiër verlaat na vier seizoenen Team DSM en komt per 1 januari 2022 uit voor BORA-hansgrohe. Dat bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits. Bij de Duitsers komt hij onder andere oud-ploeggenoten Wilco Kelderman en Lennard Kämna tegen. Ook trainer Hendrik Werner heeft een verleden bij Team Sunweb, zoals de ploeg eerst heette.

Hindley was dé verrassing van 2020. De jonge Aussie verbaasde vriend en vijand met een tweede plek in het eindklassement van de Giro d’Italia. De klimmer nam na de twintigste etappe de roze leiderstrui over van ploeggenoot Kelderman, na een veelbesproken tactische keuze van de ploegleiding in de etappe over de Stelvio een dag eerder. Ook in WorldTour-wedstrijden als Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen eindigde hij in de top-15 van het eindklassement, nadat hij in januari in eigen land al de Herald Sun Tour gewonnen had.

Dit seizoen had Hindley moeite met het bevestigen van zijn nieuwe status. Hij begon zijn seizoen in Parijs-Nice, waar hij achttiende werd in het eindklassement. De Ronde van Catalonië, de Tour of the Alps en de Giro d’Italia reed hij achtereenvolgens niet uit. Die laatste koers was meteen ook de laatste waarin de Team DSM-renner tot op heden in actie kwam. Hij kon in Italië niet hetzelfde niveau halen als een jaar eerder. Alleen in de tweede rit van de Tour of the Alps kon hij de besten volgen. Na een val in de voorlaatste rit gaf hij op.

Meerdere kapers op de kust

Bij Team DSM is Hindley het zoveelste talent dat vertrekt bij de ploeg van Iwan Spekenbrink. De Australiër was in het bezit van een aflopend contract. Wat Hindleys beweegredenen zijn om te verkassen, is niet bekend. Wel is duidelijk dat beide partijen het seizoen begonnen met een meningsverschil. Nadat Team DSM in december had aangegeven in de grote rondes voor ritzeges te willen gaan en zich niet wilde focussen op klassementen, gaf Hindley schoorvoetend aan WielerFlits toe dat hij het daar niet helemaal mee eens was.

“Het gaan voor ritzeges is het algemene doel van de ploeg, maar ik heb ook persoonlijke ambities”, gaf hij in december aan. “In de Giro d’Italia van afgelopen seizoen stonden er twee van onze renners op het eindpodium in Milaan. Dat zegt veel over de kwaliteiten van onze ronderenners. Ik zou me echt heel graag weer op het klassement willen richten, hopelijk kan dat.” Uiteindelijk draaide het management bij en ging het met Hindley en Romain Bardet voor een goed klassement in de Giro d’Italia, waarin de jongeling dus opgaf.

Voor Hindley was er de nodige interesse en dat geldt voor meer renners van Team DSM, dat te maken heeft met nog eens negen aflopende contracten. Martijn Tusveld praat onder andere met Jumbo-Visma. Ook Nico Denz, Chad Haga, Max Kanter, Asbjørn Kragh Andersen, Nicolas Roche, Martin Salmon, Michael Storer en Jasha Sütterlin hebben nog geen verbintenis voor volgend seizoen. Daarnaast rommelt het intern. Ilan Van Wilder staat op het punt zijn contract in onderling overleg te verbreken en ook Søren Kragh Andersen zou weg willen, ondanks een doorlopend contract.

Transitie bij BORA-hansgrohe

Hindley trekt nu de deur bij Team DSM achter zich dicht en krijgt hij de kans om onder klassementskopmannen Emanuel Buchmann en Kelderman zijn kunsten te etaleren. Met Felix Großschartner en mogelijk ook Kämna en het Italiaanse toptalent Giovanni Aleotti, heeft BORA-hansgrohe een zeer degelijke tweede lijn. Patrick Konrad hoort daar eveneens bij, maar de Oostenrijker heeft een aflopend contract. Naast hem zijn er nog veertien renners die dezelfde papieren hebben. Ide Schelling heeft zijn contract inmiddels wel verlengd.

Teammanager Ralph Denk zal zich roeren op de transfermarkt, want volgens het geruchtencircuit staat Pascal Ackermann dichtbij een contract met UAE-Emirates. Daarnaast verlaat ook Peter Sagan de ploeg. Hij tekent spoedig een contract bij TotalEnergies, de ploeg van Niki Terpstra. De drievoudig wereldkampioen neemt in zijn kielzog ook Erik Baška, Maciej Bodnar, Daniel Oss, zijn broer Juraj Sagan en zijn kern begeleiders mee. Tegenover dat vertrek staat de terugkeer van Sam Bennett en nu dus Hindley. En er is meer op komst.