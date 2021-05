‘Sam Bennett keert terug naar BORA-hansgrohe’

Sprinter Sam Bennett keert na dit seizoen terug naar BORA-hansgrohe. Dit hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. De Ier kwam eerder al zes jaar uit voor de ploeg van Ralph Denk. Ook de nummer twee van de afgelopen Giro d’Italia Jai Hindley zou dicht bij een overeenkomst met de Duitse wielerploeg zijn. Eerder werd al duidelijk dat Hindley zijn ploeg Team DSM op het einde van het seizoen gaat verlaten.

Zondag bevestigde ons teammanager Patrick Lefevere dat Bennett zijn Deceuninck-Quick-Step ploeg na dit seizoen gaat verlaten. In 2020 maakte de Ier juist de overstap van BORA-hansgrohe naar Deceuninck-Quick-Step. Dat jaar wist hij liefst 14 koersen te winnen en wist hij de groene trui in de Tour de France naar Parijs te brengen. Dit jaar staat zijn zegeteller inmiddels alweer op 7 overwinningen.

Volgens Lefevere zijn de financiële eisen vanuit het kamp-Bennett te gortig. “Hij wil niet weg, maar ik heb niet zoveel geld als bepaalde gasten.”

Bij BORA-hansgrohe zou volgens La Gazzetta dello Sport de Duitse sprinter Pascal Ackermann vertrekken. De kans is groot dat hij volgend seizoen uitkomt voor UAE Emirates. De terugkeer van Bennett naar de Duitse formatie mag opmerkelijk worden genoemd omdat hij zich in zijn laatste jaar bij BORA-hansgrohe, toen hij pas de derde sprinter van het team was, niet echt gelukkig voelde.