Astana en Vlasov uit elkaar? ‘Makelaar Acquadro probeert contract te verbreken’

Aleksandr Vlasov staat nog één jaar onder contract bij Astana, maar het is onduidelijk of de Russische rondesensatie ook volgend jaar zal uitkomen voor de Kazachse formatie. Volgens het Spaanse dagblad El Mundo is de omstreden makelaar Giuseppe Acquadro achter de schermen druk bezig om zijn contract te verbreken.

De invloedrijker makelaar Acquadro is al een tijdje de zaakwaarnemer van de 24-jarige Vlasov, die dit seizoen wist door te breken op het allerhoogste niveau. Eerder wist La Gazzetta dello Sport al te melden dat de beloftevolle klimmer mogelijk op weg is naar INEOS Grenadiers, ondanks een doorlopend contract bij Astana.

Volgens El Mundo is Acquadro nu druk bezig om het doorlopende contract van Vlasov te verbreken, om zo de weg vrij te maken naar INEOS Grenadiers. Dit is een opvallende move, aangezien Acquadro behoorlijk wat Astana-renners in zijn stal heeft met de gebroeders Ion en Gorka Izagirre, Omar Fraile, Alex Aranburu, Óscar Rodríguez en Rodrigo Contreras.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een renner van Acquadro een doorlopend contract op zou zeggen voor een transfer. Eerder al stapte Egan Bernal na twee van de vier jaar op bij Androni Giocattoli, weliswaar tegen een transfervergoeding. Er was ook veel gedoe rondom de transfers van Iván Sosa, Richard Carapaz en Andrey Amador.