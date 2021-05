‘UAE Emirates in de markt voor sprinter Pascal Ackermann’

Pascal Ackermann komt nu nog uit voor BORA-hansgrohe, maar volgens La Gazzetta dello Sport is de kans groot dat de Duitse sprinter volgend seizoen voor een andere ploeg zal koersen. UAE Emirates zou in de markt zijn voor Ackermann.

De 27-jarige Ackermann koerst al sinds 2017 voor de Duitse WorldTour-ploeg BORA-hansgrohe en wist sindsdien uit te groeien tot een van de snelste sprinters in het huidige peloton. Zo was hij onder meer succesvol in de Giro d’Italia (twee etappezeges en de puntentrui), Vuelta a España (twee ritoverwinningen), Tirreno-Adriatico en won hij de Brussels Cycling Classic.

Dit seizoen wist Ackermann nog geen wedstrijden te winnen, maar was hij al wel goed voor meerdere ereplaatsen. Als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven, is UAE Emirates in de race voor zijn handtekening. De WorldTour-formatie uit het Midden-Oosten heeft met Fernando Gaviria momenteel nog een andere topsprinter aan boord.

Ackermann in, Gaviria out?

Het contract van de Colombiaan loopt echter af en UAE Emirates is volgens onze bronnen momenteel niet bereid om zijn aflopende verbintenis te verlengen, gezien de recente prestaties van de inmiddels 26-jarige Gaviria. Er ontstaat dan ruimte bij UAE Emirates om een nieuwe topsprinter als Ackermannn aan te trekken.

Dit kan overigens wel veranderen mocht Gaviria in de komende wedstrijden wel de nodige successen boeken en op die manier de ploegleiding van UAE Emirates weet te overtuigen van zijn kwaliteiten. Dat zou dan wellicht ook goed nieuws zijn voor de vaste lead out-partner van Gaviria: Maximiliano Richeze. Het contract van de Argentijn (38) wordt normaal gesproken niet verlengd. Als Gaviria blijft, is er nog een optie dat Richeze doorgaat.