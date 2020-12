Cian Uijtdebroeks (17) tekent vierjarige verbintenis bij BORA-hansgrohe

Het jonge Belgische toptalent Cian Uijtdebroeks koerst vanaf 2022 tot in ieder geval eind 2024 voor BORA-hansgrohe. Dit maakte de Duitse WorldTour-ploeg bekend in een persbericht. Volgend seizoen koerst Uijtdebroeks in zijn laatste jaar als junior voor Team Auto Eder, de juniorenploeg van BORA-hansgrohe.

Er was flinke interesse voor Uijtdebroeks. Onder meer Team Sunweb, Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma streden om zijn handtekening, zo meldden we u reeds in juli. “Na mijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne ben ik bijna met alle WorldTour-ploegen in contact geweest. Bij BORA-hansgrohe had ik direct een goed gevoel.”

“Team Auto Eder helpt me volgend jaar om te integreren in de structuur van BORA-hansgrohe. Ik voel dat ik in goede handen ben en ik ben blij met mijn beslissing. Nu ben ik in staat om me volledig op het volgende seizoen te richten, te beginnen met de klassiekers.”

“Het is geen geheim dat iedereen geïnteresseerd was in Cian”, opent een blije teammanager Ralph Denk zijn verhaal. “Zijn resultaten zijn goed en zijn data is overtuigend. Ik ben daarnaast onder de indruk van zijn professionele houding. We kwamen er al snel achter dat we op dezelfde golflengte zitten. We jagen niet direct op succes met Cian, we gaan hem de tijd geven om zich te ontwikkelen in een omgeving waarin er geen grote druk op hem zal staan.”

Bij Team Auto Eder krijgt Uijtdebroeks gezelschap van de Oostenrijkers Benjamin Eckerstorfer, Alexander Hajek en Marco Schrettl. De Duitsers Matteo Gross, Emil Herzog, Luis Lührs en Daniel Schrag maken de juniorenploeg compleet.