Astana-Premier Tech wil verder met Vlasov: “Beter voor hem als hij bij ons blijft”

Aleksandr Vlasov was een van de absolute revelaties van het seizoen 2020. De 24-jarige Rus won de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Giro dell’Emilia. Daarnaast werd hij derde in de Ronde van Lombardije, vijfde in Tirreno-Adriatico en elfde in de Vuelta a España. Reden genoeg voor Astana-Premier Tech om vol in te zetten op contractverlenging. Dat bevestigt Yana Seel – CEO van het team – aan WielerFlits.

Toch trekken andere ploegen nu al aan het klimtalent. Vlasov heeft nog een contract voor komend seizoen bij de Kazachse formatie. Maar de naam van de invloedrijke makelaar Giuseppe Acquadro zingt rondom het klimtalent. De veelbesproken Italiaan deinsde er in het verleden niet voor terug om contracten te verbreken. Denk bijvoorbeeld aan Egan Bernal en Andrey Amador.

Naar verluidt zou Acquadro dat ook nu geprobeerd hebben, om Vlasov zodoende voor veel geld onder te brengen bij miljoenenploeg INEOS Grenadiers. Door het vertrek van Miguel Ángel López en Vlasovs sterke jaar, beloofde sportief manager Alexander Vinokourov de jonge Rus een belangrijkere rol binnen zijn ploeg. Tot een contractbreuk kwam het niet.

De Britse ploeg van Sir David Brailsford zou Vlasov nu alsnog, na het aflopen van zijn huidige contract aan het einde van 2021, willen vastleggen. Maar dat gaat niet gebeuren, als het aan Seel ligt. “Ik denk zelf dat het voor Aleksandr verstandig is om bij ons te blijven”, vindt de CEO van Astana-Premier Tech. Vlasov krijgt komend jaar veel vertrouwen vanuit zijn huidige ploeg.

“Hij is nog heel jong en staat aan het begin van zijn loopbaan. Hij is vrij recent getrouwd en zijn privéleven is op dit moment ook heel erg belangrijk voor hem. Aleksandr is een heel capabele en slimme renner. Hij doet het heel goed, niet alleen sportief. Ook op organisatorisch vlak verbaast hij ons als jonge renner. Aleksandr neemt zijn verantwoordelijkheid sterk op zich”, zegt Seel.

Seel roemt het inzicht van de jonge Vlasov, van wie eerder op WielerFlits een uitgebreid portret te lezen was. Astana-Premier Tech is nu in onderhandeling met Vlasov om zijn aflopende verbintenis na komend seizoen te verlengen. Hij kan bij de Kazachse WorldTour-ploeg bijtekenen als kopman.

“Wij hopen hem te kunnen behouden”, zegt Seel. “INEOS Grenadiers heeft hem op dit moment in ieder geval nog niet ingelijfd voor 2022. Komend seizoen speelt Aleksandr een heel belangrijke rol binnen ons team. Zijn programma staat vast, al houd ik dat nog even geheim. Maar we zijn wel zeer ambitieus. In 2021 willen wij met Vlasov op het eindpodium van een grote ronde staan.”

Aanstaande woensdag volgt een uitgebreid interview met Yana Seel, de 36-jarige Belgische die de scepter zwaait bij Astana-Premier Tech.