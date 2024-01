Youri IJnsen • dinsdag 30 januari 2024 om 14:46 dinsdag 30 januari 2024 om 14:46

Drukke februari-maand voor Lars van den Berg, die hoopt op nieuwe Tourdeelname

Lars van den Berg staat op het punt om zijn seizoen te beginnen. De 25-jarige allrounder is bij Groupama-FDJ de enige overgebleven Nederlander in de selectie. Hij hoopt dit jaar opnieuw deel te nemen aan de Tour de France, waar hij vorige zomer tot zijn eigen verrassing en verbazing een oproep voor kreeg. Hij begint volgend weekend in de Tour de la Provence.

De Franse 2.1-wedstrijd begint volgende week donderdag en eindigt op zondag. Naderhand zal Van den Berg nog eens vijf koersen rijden in februari. In het derde weekend rijdt hij eerst de eendagskoers Classic Var, direct gevolgd door twee dagen Tour des Alpes-Maritimes. In het laatste weekend van de maand rijdt hij ‘het Openingsweekend voor de Ardennenklassiekers’, de Faun-Ardéche Classic en de Faun-Drôme Classic.

Die beide Franse koersen zijn 1.Pro-wedstrijden, net als de Trofeo Laigueglia die hij de dinsdag erna rijdt. Hoe zijn programma er daarna uitziet, is nog niet helemaal duidelijk. “Normaal gesproken rijd ik in april wel de Ardennenklassiekers. Voor de Tour de France is het afwachten”, geeft Van den Berg mee, al hoopt hij uiteraard wel opnieuw La Grande Boucle te kunnen rijden.