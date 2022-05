Bauke Mollema verlengt zijn contract bij Trek-Segafredo tot eind 2026

Bauke Mollema heeft zijn aflopende contract bij Trek-Segafredo met vier jaar verlengd. Daardoor rijdt de 35-jarige Nederlandse klimmer, die de afgelopen drie weken actief was in de Giro d’Italia, zeker tot eind 2026 bij het Amerikaanse WorldTeam.

Mollema rijdt al sinds 2015 voor Trek-Segafredo, dat toen nog Trek Factory Racing heette. Sinds zijn komst naar de ploeg boekte hij zestien zeges, waaronder in de Clásica San Sebastián, de Tour de France en de Ronde van Lombardije. “Ik zit nu acht jaar bij de ploeg, en ik heb me hier vanaf het begin echt gelukkig gevoeld, en ik kan me nog steeds niet voorstellen ergens anders te zijn. Ik kijk er echt naar uit om de komende jaren bij dit team te blijven. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar het is als een familie voor me geworden”, zegt hij in een perscommuniqué.

De klimmer is trots op zijn relatie met de ploeg. “Ik heb hier een paar heel mooie hoogtepunten gehad: de Ronde van Lombardije, mijn twee etappezeges in de Tour en San Sebastián staan bovenaan dat lijstje. Vechten voor het klassement in de Tour in 2015 en zevende worden is ook een goede herinnering. Hetzelfde geldt voor de Tour van 2016 toen ik dicht bij het podium was tot ik in de laatste dagen viel, en mijn Giro van 2019. Wat me het meest bevalt, is de geweldige samenwerking met het team. Ik heb hier vrijheid en dat is belangrijk voor mij als renner.”

Zijn rol is de laatste jaren wat veranderd en die zal de komende jaren waarschijnlijk nog meer veranderen, verwacht hij. “Toen ik naar deze ploeg kwam, was ik vooral een renner voor het klassement, vooral gericht op de Tour. Na dat vele jaren gedaan te hebben, begon ik me te richten op eendagswedstrijden en meer recentelijk op het jagen op etappes in Grote Rondes. Ik hou van die rol en misschien past het, op dit moment in mijn carrière, een beetje beter bij me dan voor het klassement te gaan.”

Geen twijfel bij de ploeg

Voor ploegmanager Luca Guercilena was het een makkelijke beslissing om Mollema de kans te geven zijn sportieve carrière bij Trek-Segafredo nog vier jaar voort te zetten. “Er was geen twijfel over om Bauke bij de ploeg te houden; hij is een belangrijk lid van de Trek-Segafredo-familie geworden. Om hem bij ons te hebben voor het volgende hoofdstuk van zijn carrière geeft mij het vertrouwen dat de belangrijkste pijlers van ons team ons aan de top van de wielerwereld zullen blijven houden.”

Voor Guercilena is Mollema een van de beste profrenners die we in jaren hebben gezien. “Het is een echte vechter, een echte racer, en hij geeft voortdurend het goede voorbeeld aan de nieuwe generatie. Hij is een van de aanvoerders van ons team, en ik geloof dat hij kan helpen om ons team nog sterker te maken. Zijn rol in de ploeg in de koers zal ongewijzigd blijven, gericht op eendaagse wedstrijden en jacht op etappezeges, en ik weet zeker dat hij succes zal blijven hebben”, aldus de Italiaan.

‘Ik wil mijn carrière graag afsluiten in dit team’

Of dit het laatste hoofdstuk is voor Mollema in zijn lange profcarrière, die in 2008 bij Rabobank begon? Hij sluit niets uit. “Ik wil mijn carrière graag afsluiten in dit team. Na dit contract ben ik hier al twaalf jaar en dat is al een heel lange tijd. Ik ben blij met het vertrouwen dat het team en de sponsors in mij hebben getoond met zo’n lang contract. Ik denk niet dat dat veel gebeurt voor renners van mijn leeftijd. Op dit moment is het heel waarschijnlijk dat dit mijn laatste contract wordt, maar wie weet wat ik er na vier jaar van denk.”

“Ik heb altijd gezegd dat ik me nog vrij jong voel. Ik ben al vijftien jaar prof, maar ik vind het nog steeds erg leuk wat ik doe. Ik hou ervan om hard te trainen. Ik hou van koersen. Ik hou ervan om competitief te zijn en het beste uit mijn lichaam te halen; ik probeer me constant te verbeteren en stel nieuwe doelen voor mezelf, zelfs nu nog”, aldus de Mollema.