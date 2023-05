Andere ploegen trekken aan renners Jumbo-Visma: “Waarom zouden ze willen vertrekken?”

Interview

Geen hoofdpijndossiers ten burele van Jumbo-Visma, als we de wandelgangen van service course in Den Bosch mogen geloven. Toch staan algemeen directeur Richard Plugge en sportief directeur Merijn Zeeman voor een bewogen periode. Christophe Laporte verlengt weliswaar zijn contract, maar daarnaast lopen nog eens elf verbintenissen af aan het eind van 2023. WielerFlits peilt de lastigheid van die opdracht bij twee oud-teammanagers: Theo de Rooij en Marc Sergeant.

Groot nieuws vorige maand: Tour de France-titelverdediger Jonas Vingegaard heeft zijn contract bij Jumbo-Visma opengebroken en verlengd tot eind 2027. Dat betekent dat hij nog vier en een half jaar aan de ploeg verbonden is. Voor Wout van Aert en ook Laporte, is dat een jaartje minder. Derde kopman Primož Roglič ligt dan weer vast tot eind 2025, net als Dylan van Baarle, Tiesj Benoot en Wilco Kelderman. Wat dat betreft heeft het beste WorldTeam van de laatste drie jaar haar schaapjes op het droge. Maar in de lijn daaronder trekken andere teams aan hun renners.

Er was veel interesse voor Laporte en ook meerdere teams tonen serieuze belangstelling voor Olav Kooij en Tobias Foss. Die laatste twijfelde eerder dit jaar al openlijk over een langer verblijf en heeft inmiddels besloten te vertrekken. Ook Gijs Leemreize en Sam Oomen twijfelen of zij blijven, gezien de geringe eigen kansen. Rohan Dennis stopt en ook cultuurdragers Jos van Emden (38), Robert Gesink (bijna 37) en Steven Kruijswijk (bijna 36) raken op leeftijd. De overige drie renners zonder contract na 2023, zijn werkpaarden Edoardo Affini, Timo Roosen en Tosh Van der Sande.

Nieuwe hoofdsponsor

Hoofdsponsor Jumbo verdwijnt na het seizoen 2024 uit de naam van de wielerploeg. Teammanager Richard Plugge is op zoek naar een grotere, internationale sponsor voor zijn ploeg. Wat dat betreft zijn elf aflopende contracten een uitkomst, omdat je vrijheid hebt om een nieuwe kern te bouwen. “Ik denk dat ze al goed zitten”, vindt de 63-jarige Sergeant, die jarenlang de scepter zwaaide bij wat nu Lotto Dstny is. “Op alle vlakken en uit vele Europese landen hebben ze renners. De factor dat er een nieuwe naamgever bijkomt, is er een die er volgens mij niet speelt.”

De Rooij doet daar zelfs nog een schepje bovenop. “Je moet juist je cultuurdragers zo lang mogelijk aan boord houden. Zij weten hoe deze ploeg werkt. Jumbo-Visma is zo succesvol omdat ze jarenlang gebouwd hebben aan die cultuur. En die heeft alles te maken met onze Nederlandse volksaard. Nederlanders zijn mondig, assertief, direct, communicatief. We passen ons makkelijk aan, we spreken onze talen. Voor buitenlanders is het makkelijker om naar een Nederlandse ploeg te verhuizen, dan naar een Franse of Italiaanse. Het zou heel onverstandig van een nieuwe hoofdsponsor zijn om dat aan te passen. Maar dat zal de ploegleiding ook niet laten gebeuren.”

Luxeprobleem

Elf contracten die aflopen zijn meer dan een derde van een WorldTeam. Maar spreken over een lastig parket, doen beide oud-teammanagers niet. “De laatste jaren hebben ze zich ontpopt tot de nummer één van de wereld. Dan kun je niets anders zeggen dat men bij Jumbo-Visma heel goed hun werk gedaan hebben”, vindt Sergeant. “Ik heb Merijn Zeeman een paar berichtjes gestuurd na zijn uitspraak over dat we in België te negatief zijn over onze sporthelden. Daar ben ik het mee eens. Ik heb hem gelijk gefeliciteerd, met wat ze doen en hoe ze dat doen. Een pluim, heel knap.”

Net daarom vindt de Belg dat de huidige situatie niet lastig is, maar juist een luxeprobleem. De Rooij gaat daarin mee. “Zo heel spannend is het niet. Dennis en Foss zijn inwisselbare elementen. Er zijn genoeg renners op de markt die hen kunnen doen vergeten. Jumbo-Visma heeft hun zaken volgens mij prima op orde. Ik denk dat zij een kaartenbak met mogelijke vervangers hebben. De meeste jongens met een aflopend contract zie ik wel verlengen. Dat zijn de peilers van Jumbo-Visma waarop hun brug gebouwd is. Die jongens gaan elders niet veel meer geld verdienen.”

Olav Kooij

Beide anciens zijn het ook eens over de topprioriteit van deze elf renners: Olav Kooij. “Een heel veelbelovende jongen”, vindt De Rooij, die tot eind 2007 aan het roer stond van Rabobank, de voorloper van het huidige Jumbo-Visma. “Kooij ontwikkelt zich goed als sprinter, maar hij is vrij compleet als renner. Hij rijdt finales in Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Dan moet je zo’n jongen budgettair belonen, maar sportief zullen ze ook iets uit de kast moeten halen om Kooij een horizon te bieden. Dat kan strijdig zijn met het grote ronde-verhaal. En dan ligt er altijd een ploeg op de loer die hem gouden bergen en een sprinttrein belooft, waar hij meer mogelijkheden ziet.”

Ook Sergeant twijfelt niet. “Kooij kan de snelsten op aarde kloppen, hij is nog zeer jong. Zeker binnen Jumbo-Visma, moet je ook een afwerker hebben in andere koersen dan de klassiekers en de grote rondes. Zo lang Kooij zich nog een paar jaar bij Jumbo-Visma kan ontwikkelen, hoeft hij niet per se direct de grotere koersen te gaan doen. Kooij kan de leegte opvullen in andere wedstrijden die er óók toe doen. Voor hem is het voorlopig ook het beste dat hij blijft. De omkadering is fantastisch, alles erop en eraan. Kooij kan zich bijschaven tot een nog betere versie van zichzelf. Op een bepaald punt komt er dan een ploeg die een snelle man ontbreekt. Laat hem dan elders voor het geld kiezen. Dat is zijn goed recht. Zoals ook Dylan Groenewegen dat deed.”

Doorselecteren

De Rooij was in zijn jaren bij Rabobank verantwoordelijk voor de rennerscontracten. Hij weet met andere woorden hoe je met dat bijltje hakt. Met Per Strand Hagenes, Johannes Staune-Mittet en Loe van Belle komen er in 2024 in ieder geval drie renners bij uit de eigen opleidingsploeg. “Van Emden, Gesink en Kruijswijk zijn dit jaar of komend seizoen aan stoppen toe. Soms is dat lastig, als je als teammanager tegen een renner moet zeggen dat hij op houdbaarheidsdatum begint te raken. Het is dan een pijnlijk gesprek als die renner denkt nog twee jaar door te kunnen. Je moet dan op een waardige manier afscheid nemen van elkaar. Maak afspraken over contracten tot een bepaalde wedstrijd. Of geef een plek in het begeleidingsteam, zorg voor een zachte landing.”

Foss vertrekt en Oomen en Leemreize twijfelen ook over een langer verblijf. Sergeant begrijpt dat niet. “Is dat gras aan de overkant groener?”, vraagt hij zich af. “Hoe veel kansen krijgen dat soort jongens elders? Dit zijn van die types die zoiets denken. Ik vind juist dat Jumbo-Visma een gulden middenweg bewandelt. Iedereen krijgt wel zijn kans. Kijk naar Benoot, Laporte die verlengt. Je moet alleen wel goed genoeg zijn. En dat vergeten er veel, van die tussenlaag. Ik wens ze veel geluk. Als dit team je graag wil houden omdat jij je werk goed doet… Ik zou altijd blijven zitten. Het is ook niet zo dat die renners bij een andere ploeg plots tonnen meer waard zullen zijn.”

Zijn Nederlandse oud-collega onderstreept dat. “In de praktijk zie je vaak dat renners zichzelf overschatten. Er zijn uitzonderingen die daarna echt uitgegroeid zijn tot groot renners. Maar meestal komt daar niet zo veel van terecht. Ook bij Jumbo-Visma zijn er kansen. Dat hoeft niet altijd in de Tour de France te zijn. Een rit winnen in een andere koers is ook mooi. Dan heb je nog steeds het gevoel dat je renner bent. Je moet als coureur ambities blijven hebben. Als je als renner iedere dag je kaart in de prikklok van de bus doet en je klokt uit na 140 kilometer kopwerk, dan ben je ingekakt. Die krijg je ook niet meer wakker als ze elders gaan voor eigen kansen.”

Blijven over: Affini, Roosen en Van der Sande. “Hij heeft heel veel pech gehad”, zegt Sergeant over zijn oud-renner. “Die maakte vorig jaar de overstap en viel meteen zwaar aan het begin van het jaar. Ik zou Tosh toch nog een kans geven. Dat is een jongen die zich altijd 100% wegcijfert. Die heb je ook altijd nodig. Roosen zie ik daarentegen een beetje wegdeemsteren en ook Affini vond ik dit jaar nog niet super op dreef. Maar hij en ook Van Emden heb ik toch lang op kop zien rijden in grote koersen. Gesink straalt na zijn bekkenbreuk ook nog gretigheid uit. Houd die mannen nog maar een beetje, tegen de juiste prijs. Zij kunnen veel betekenen voor een ploeg.”

Aanraders

De Nederlandse ploeg heeft voor bijna iedere koers een winnaar in huis. Toch kwamen ze in de jongste heuvelklassiekers een stuk minder goed voor de dag. Er is door de vele aflopende contracten nu ruimte om daarvoor een specifieke kopman aan te trekken. “Die hebben ze met Vingegaard en Roglič, maar ze kiezen ervoor hen daar niet in te zetten”, vindt De Rooij. “Ze hebben al zo veel kwaliteit aan boord. En dat kost geld. Als je daar nog een extra kopman bij zet, krijg je als ploeg een waterhoofd. Dan is de top veel te zwaar, de balans is zoek. Zo’n rol op die plek moet je juist proberen te creëren vanuit eigen kweek en vanuit het potentieel dat je al hebt.”

Sergeant verwacht net als De Rooij niet dat Jumbo-Visma met klinkende nieuwe namen op de proppen komt. “Ik zou het zoeken bij sterke renners rond de dertig, die geen veelwinnaars zijn. Kijk nu naar Tiesj Benoot. Dat was bij ons een heel goede coureur, maar niet iemand die zeven of achter keer per jaar wint. Voor hem is een ploeg als Jumbo-Visma een godsgeschenk. Als je net onder een absolute toprenner staat, stijgen voor dat soort jongens de kansen om te winnen. Zij komen met veel plezier. Ik heb dat Tiesj ook gezegd: die transfer is de beste zet uit zijn carrière geweest. Denk ook aan een type-Tim Wellens. Daarin moet Jumbo-Visma het dit jaar zoeken.”