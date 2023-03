Jumbo-Visma gaat op zoek naar grotere, internationale hoofdsponsor

Past Jumbo Supermarkten als hoofdsponsor nog bij de doelstellingen die de wielerploeg voor de komende jaren heeft? Teammanager Richard Plugge zegt het niet hardop, maar tussen de regels is hoorbaar dat hij twijfels heeft of Jumbo die ‘next step’ kan en gaat maken. Aan de top blijven, nog beter worden en de Tour nog vaker winnen is de missie van Plugge richting de toekomst.

Het nieuws dat Jumbo Supermarkten al enige tijd bezig is om het hele sponsorbeleid onder de loep te nemen is eigenlijk geen nieuws. Nadat voormalig CEO en eigenaar Frits van Eerd in opspraak kwam, lijkt een koerswijziging een logisch gevolg. Daarbij is de wielerploeg door het overlijden van Karel van Eerd medio december een groot fan van het wielerproject kwijt geraakt.

Een probleem om de sponsoring te continueren lijkt vooral de rol van de leveranciers in de sponsormodellen van Jumbo. Een verhaal van het Financieel Dagblad op 19 maart maakte duidelijk dat leveranciers van Jumbo vorig jaar 3,8 miljoen euro sponsorgeld aan het raceteam van voormalig topman Frits van Eerd betaalden. Accountant PwC onderzocht twee ‘significante frauderisico’s’, en vond geen aanwijzingen dat er iets mis was. Toch kondigde Jumbo begin dit jaar al aan te stoppen met een groot deel van zijn sponsoring van de auto- en motorsport.

Experts noemden de sponsoring van het raceteam van Van Eerd door leveranciers ‘niet fraai’ en ‘juridisch glad ijs’. Zakenrelaties zouden zich onder druk gezet kunnen voelen de portemonnee te trekken, om de band met de tweede supermarktketen van Nederland goed te houden.

Eenzelfde verhaal kan natuurlijk ook voor de schaats- en wielerploegen gelden want bedrijven als Heineken, Unilever, Campina, Gorilla’s en Hema zijn allemaal nauw verbonden aan Jumbo.

Het is daarom begrijpelijk dat Jumbo nu alle zaken goed onderzoekt, voordat het een beslissing neemt over het verlengen van het contract. Het Brabantse bedrijf tekende op 1 januari 2019 een contract voor onbepaalde tijd met een minimum van vijf jaar. Hierin zat de optie van een opzegtermijn van twee jaar. Jumbo zit nu contractueel in de fase dat het voor het eerst kan overwegen om de sponsoring na 2024 te stoppen. De wielerseizoenen 2023 en 2024 maakt het sowieso af.

“Het is niet aannemelijk dat we op dezelfde voet verder gaan”, zei een woordvoerder van Jumbo Supermarkten tegen de NOS.

Plugge geeft aan dat hij de heroverweging wel voelde en zag aankomen. “Er is nog wel iets aan de hand bij Jumbo”, zo gaf hij aan.

Bij Jumbo was men not amused dat het nieuws van het overwegen van de sponsoring van de schaats- en wielerploeg naar buiten kwam. De supermarktketen wil het liefst een beslissing na de zomer maken. Wat ook te begrijpen valt omdat dan opnieuw de waarde van een Tour de France gemeten kan worden.

Ook Plugge benadrukte voorbij de finish in Dwars door Vlaanderen dat hij niet blij was met de berichtgeving. Al is het voor de wielerploeg in de week van ‘Vlaanderens Mooiste’ wel de beste advertentie om de hele wereld te laten weten dat het eigenlijk een grotere, internationale sponsor zoekt.

Een bekend spreekwoord is dat je nooit oude schoenen moet weggooien voor je nieuwe hebt. Het was Jumbo dat in 2015/2016 de ploeg diep in de kelder van WorldTour oppakte en liet doorgroeien naar de absolute top van de wereld. Zelfs naar de nummer een positie in 2023. De supermarktketen zou volgens sportmarketeers de afgelopen jaren als zo’n honderd miljoen euro in de ploeg geïnvesteerd hebben.

Een groot aandeel hierin heeft de huidige CEO van de supermarktketen Ton van Veen gehad. Van Veen heeft binnen de Raad van Commissarissen van de ploeg samen met Robert van der Wallen en in een eerder stadium met Arno de Jong van de Nederlandse Loterij een cruciale rol gespeeld om de wielerploeg van het lachertje van het peloton naar de nummer een positie te laten groeien.

Volgens Plugge staat hij aan de vooravond van een volgende fase. “Hoe worden we nog beter dan onszelf”, sprak hij. Een uitspraak die arrogant klinkt wanneer je die uitspreekt op het moment dat je de totale concurrentie in vijf Vlaamse klassiekers naar huis hebt gereden. “Met Visma en Pon willen we de stap zetten naar nog meer en nog groter. Dus ook wij zijn aan het heroverwegen. Hoe gaan we de toekomst aanvliegen? Hoe gaan we als een internationaal team verder?”

Het is de vraag hoelang de internationale doelstellingen van de ploeg passen bij de marketingambities van Jumbo. De wielerploeg scoort wereldwijd, terwijl Jumbo alleen in Nederland en België belangen heeft.

Plugge vervolgt: “Hoe gaan we de volgende stappen zetten? Zonder of met Jumbo? Wij zijn aan het bouwen. Wij hebben ook meer partners dan alleen Jumbo. We hopen dat we met Jumbo, met wijlen Karel van Eerd in ons achterhoofd, nog jaren verder kunnen. Onze uitdaging is: Hoe worden we nog beter? Hoe gaan we nog vaker de Tour winnen? Daar hoort commitment van al onze partners bij. Wij hebben heel sterke partners achter ons die allemaal bereid zijn verder te gaan, dus ik maak me geen zorgen.”

De nieuwe fase van de ploeg die Plugge in zijn hoofd heeft, lijkt dus vooral een nieuwe fase in de verdere internationalisering van de ploeg. Voor Plugge het liefst met Jumbo, maar uit zijn woorden in Waregem werd duidelijk dat dit wat hem betreft zeker niet noodzakelijk is.