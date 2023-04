Wereldkampioen Tobias Foss verlaat Jumbo-Visma, vier teams in de markt

Wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss komt vanaf 2024 niet meer uit voor Jumbo-Visma. Hij is op dit moment in voorbereiding op de Giro d’Italia, waar hij Primož Roglič naar het roze moet leiden. Foss twijfelde eerder dit voorjaar al over zijn sportieve toekomst. Inmiddels heeft hij besloten om de Nederlandse ploeg na vier seizoenen te verlaten, bevestigen meerdere bronnen aan WielerFlits.

De 25-jarige Noor is een van de weinige klassementsrenners die vrij is op de markt. Gezien dat feit en als regerend wereldkampioen, had Foss een goede onderhandelingspositie. Volgens onze informatie tekent hij een meerjarig contract voor een bedrag om en nabij anderhalf miljoen euro. Op welk team uiteindelijk de keuze is gevallen, is op dit moment niet duidelijk. INEOS Grenadiers, UAE Emirates, Bahrain Victorious en Israel-Premier Tech bleven als laatste over in de strijd om Foss’ krabbel. Gezien de vele kopmannen bij de eerste twee ploegen, lijkt een van de laatste twee het meest aannemelijk.

Bij Bahrain Victorious is er behoefte aan een nieuwe, jonge kopman. Het contract van Mikel Landa (33) loopt af, terwijl andere klassementsrenners als Pello Bilbao (33) en Damiano Caruso (36) ook op leeftijd zijn. Jack Haig viert dit jaar eveneens zijn dertigste verjaardag, terwijl de contracten van Santiago Buitrago (23) en Gino Mäder (26) ook aflopen. Volgens La Gazzetta dello Sport bekijkt de Zwitser zijn opties voor een vertrek, waarbij Tudor Pro Cycling van Fabian Cancellara de eerste optie lijkt. Bij ProTeam Israel-Premier Tech is er zelfs helemaal geen kopman voor de grote rondes.

Grillige ontwikkeling

Foss kende in 2018 mentale problemen en bleef zodoende nog een jaar langer belofte. Het legde hem geen windeieren, want de sterke Noor won in 2019 de Ronde van de Toekomst. In het coronajaar 2020 debuteerde hij voor de Nederlandse ploeg met zilver op het Noors kampioenschap tijdrijden, een vijfde plek in de Ronde van Hongarije en een verrassende vijfde plek in de openingstijdrit van de Giro d’Italia. Een jaar later eindigde hij in Italië als negende in het eindklassement nadat George Bennett er doorheen zakte en werd Foss dubbel Noors kampioen.

Vorig seizoen begon de Noor voortvarend, met een zesde plek in de Volta ao Algarve. Een maand later viel hij hard in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali, waarbij hij een hersenschudding opliep. De rest van het seizoen ging het (op een nieuwe Noorse titel tijdrijden na) voor geen meter, totdat Foss tot ieders verrassing – incluis Merijn Zeeman – wereldkampioen tijdrijden werd. Begin dit jaar twijfelde hij openlijk over een langer verblijf bij Jumbo-Visma, wegens de geringe eigen kansen. In 2023 kreeg hij die in Algarve (vierde) en volgende week in de Ronde van Romandië.

Geen Uno-X

Een van de teams die ook hengelde naar de diensten van Foss, was zijn oude werkgever Uno-X. Teambaas Jens Haugland laat aan Eurosport Norway weten dat hij financieel echter niet kan opboksen tegen de rijke WorldTeams. “Ik wil Tobias het allerbeste wensen voor de prachtige carrière die voor hem ligt. Hij heeft het volste recht om te profiteren van zijn wereldtitel. Voor ons is het op korte termijn niet logisch om te investeren in een klassementskern binnen onze ploeg.”

Haugland ziet namelijk dat voor klassementsrenners relatief weinig UCI-punten te verdienen zijn ten opzichte van eendagscoureurs. Omdat Uno-X in 2026 graag de stap naar de WorldTour zet, richten ze zich de komende jaren vooral op eendagskoersen. En daarin is Foss niet een specialist. “Bovendien hebben de topteams ter wereld de markt rond de beste klassementsrenners bijna gemonopoliseerd.” Nog een bijkomend feit: er zijn niet heel veel goede of talentvolle ronderenners vrij na het lopende seizoen, wat de prijs verder omhoog drijft.

“Het is voor ons moeilijk om qua salaris te concurreren met ploegen die dezelfde renners willen hebben in ondersteuning van bijvoorbeeld Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Primož Roglič en Jonas Vingegaard”, gaat Haugland verder. “Dat is begrijpelijk, maar we moeten nu heel strategisch zijn in de keuzes die we maken op de transfermarkt. De basis voor 2024 en 2025 wordt nu gelegd en de punten die je in die seizoenen verdient, hebben invloed op de volgende WorldTour-cyclus in 2026. Daar moeten wij naar kijken.”