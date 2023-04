Christophe Laporte laat riante Franse aanbieding liggen

Christophe Laporte heeft een akkoord bereikt met Jumbo-Visma om zijn op het einde van dit seizoen aflopende contract te verlengen. Meerdere bronnen hebben dit aan WielerFlits bevestigd.

De 30-jarige Laporte kwam in 2022 bij de Nederlandse WorldTeam en nestelde zich direct in de kern van de ploeg. Vorig jaar wist hij een rit in de Tour de France en in Parijs-Nice te winnen. Hij toonde zich in de Tour de France-ploeg ook een belangrijke pion om de klassementsrenners goed te positioneren in de vlakke ritten.

Ook in de klassiekers kwam Laporte vorig jaar direct in de kleuren van Jumbo-Visma sterk voor de dag met een tweede plaats in de E3 Saxo Bank Classic. Dit jaar overtrof hij alle verwachtingen in de klassiekers door Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen te winnen.

Laporte stond hoog op het lijstje bij een aantal Franse ploegen. AG2R Citroën was bereid om diep in de buidel te tasten om hun landgenoot binnen te halen. Laporte koos echter voor de vertrouwde sfeer van Jumbo-Visma, waar de Fransman na acht jaar Cofidis helemaal tot bloei is gekomen.