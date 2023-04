Jonas Vingegaard verlengt contract bij Jumbo-Visma tot eind 2027

Richard Plugge, de algemeen directeur van Jumbo-Visma, is ook blij met de contractverlenging. “Jonas past perfect bij ons: hij is leergierig en goed te coachen, maar drijft ons als ploeg ook tot het uiterste. Toen hij hier binnenkwam was hij een ongepolijste diamant. Samen met hem hebben we grote stappen gezet en hebben we ons uiteindelijk ontwikkeld tot Tourwinnaars. Op dat topniveau willen we blijven en daarin speelt Jonas een cruciale rol.”

Vingegaard won dit jaar al O Gran Camiño en de Ronde van het Baskenland. Het grote doel is echter de Tour de France, die hij vorig jaar al wist te winnen. “De Tour de France is iets speciaals. Het gevoel dat ik had op het podium in Parijs was ongelooflijk. Natuurlijk is het mijn doel om nog veel meer te winnen, zowel in de Tour als andere wedstrijden. Het betekent veel voor me dat ik nu al weet dat ik de komende vijf jaar voor Team Jumbo-Visma zal uitkomen. Die wetenschap geeft me bovendien mentale rust om me te kunnen voorbereiden op mijn doelen.”