Rohan Dennis openhartig en opgelucht: “Wilde het voor me houden, maar het vrat aan me”

Rohan Dennis verraste begin februari veel wielerliefhebbers met zijn aankondiging eind 2023 te stoppen met wielrennen. De 32-jarige Australiër, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden en ritwinnaar in de drie grote rondes, verraste ook de ploegleiding van Jumbo-Visma ermee. In O Gran Camiño sprak Dennis uitgebreid met WielerFlits over zijn besluit en wat zijn doelen zijn voor de rest van zijn laatste seizoen.

Welk gevoel ging er door je heen toen je op Instagram bekendmaakte te gaan stoppen?

“Ik voelde me toch wel opgelucht. Het was iets wat ik graag kwijt wilde. Ik wilde het niet meer voor mezelf houden en het naar buiten brengen, zodat ik verder kon met de rest van het seizoen. Ik wilde mij niet meer verdedigen als mensen vroegen of ik nog een jaar door wilde gaan. Nu hoef ik daar niet meer over te liegen. Nu kan ik gewoon zeggen: nee, ik ben er klaar mee.”

Heeft het lang in je hoofd gespeeld?

“Ja, eigenlijk denk je elk jaar aan het moment dat je gaat stoppen. De laatste jaren werd die gedachte steeds serieuzer. Aan het einde van vorig jaar wist ik dat dit het moment was. Ik wil niet meer onderdeel zijn van een sport waar ik slechts pelotonvulling ben, of waar ik alleen maar salaris opstrijk. Ik wil stoppen op een moment dat ik nog een rol van betekenis kan spelen, en niet met een slecht gevoel afzwaaien.”

Was dat dé reden dat je ervoor kiest om te stoppen?

“Het is een deel van mijn beslissing. In de sport, en ook op veel andere momenten, voel je op een gegeven moment dat je tevreden en blij bent met wat je hebt bereikt. Dan merk je dat de drive er niet meer echt is en dan verdwijnt de regelmaat in je prestaties. Dat gevoel bekroop mij steeds meer. En ik wil niet iemand zijn die een contract heeft en salaris ontvangt.”

“Er waren tijden dat ik als amateur heel graag prof wilde worden. En dan zie je gasten in het peloton rijden waarvan je weet: ik ben duidelijk beter dan zij. En waarom hebben zij wel een contract en ik niet? Toentertijd was ik meer gedreven. En ik wil niet de persoon zijn waar ik niet blij mee was toen ik rondreed als amateur.”

Wanneer heb je de beslissing genomen? Was dat op een specifiek moment?

“Aan het einde van vorig jaar. Het plan was om het voor me te houden, maar het vrat aan me. Daarom wilde ik het kwijt en heb ik het vroeg bekendgemaakt. En de kans dat ik toch nog een jaar doorga, die is er niet. Dat wil ik ook niet, omdat ik het dan met me mee blijf slepen. Dan vraag ik me zes maanden later af: waarom ben ik eigenlijk doorgegaan?”

Je bent ook naar de ploegleiding gestapt en hebt daar gezegd: Dit is mijn beslissing. Hoe hebben zij daarop gereageerd?

“Verrast. Ze waren behoorlijk verrast. Ik denk niet dat zij de enigen zijn. Wat betreft mijn leeftijd… Ik ben niet overdreven oud (32 jaar, red.) en ik heb net een rit in de Tour Down Under gewonnen. Dus mensen zouden kunnen denken: waarom zou je met pensioen gaan als je nog relatief goed bent? Maar dan kom ik terug op de reden waarom ik dat besloten heb.”

“Iedereen respecteert dat en zij weten dat ik mij de rest van het jaar volledig ga inzetten. Ik ga proberen mijn carrière op een positieve manier af te sluiten.”

Je wil denk ik ook met een hoogtepunt afsluiten. Het tijdrijden is nog steeds een van je grote liefdes. Er zit een tijdrit in O Gran Camiño (Dennis werd er tweede achter Jonas Vingegaard, red.) en er komt een WK tijdrijden aan. Is dat voor jou persoonlijk hét grote doel dit jaar?

“Zeker, het WK is 100% mijn doel. Het is de laatste wereldtitel die ik in potentie nog kan winnen. Ik ga daar alles voor doen. Er zijn nog andere prestaties waar ik voor wil gaan dit seizoen, zoals rondes van een week en de tijdritten die daar in zitten.”

“En een ploegentijdrit zoals in Parijs-Nice, dat is een groot doel voor de ploeg. En een grote kans voor ons om zoveel mogelijk tijd te winnen voor Jonas. Hij heeft die tijd niet nodig hoor in de bergen, maar het is altijd fijn voor hem om een buffer te hebben.”

Heeft je besluit om te stoppen je eigenlijk beïnvloed tijdens het rijden van de Tour Down Under en O Gran Camiño?

“Nee, nee. Of ja, op een bepaalde manier wel. Ik had namelijk heel graag mijn allerlaatste Tour Down Under gewonnen. Maar ik wilde van tevoren er niets over zeggen, omdat dat mogelijk meer aandacht op mij zou vestigen. Of juist aandacht zou weghalen bij degene die de wedstrijd wel zou winnen. Ik heb daar alles gegeven en hoopte op het beste, maar ik was niet de beste renner daar.”

“Ik was wel blij met mijn ritzege. Er zat veel tijd tussen, sinds mijn laatste overwinning in een wegwedstrijd (tweede etappe Tour of the Alps 2017, red.). Dat was ook een van mijn doelen voor dit jaar. Ik wilde niet alleen die renner zijn die tijdritten kan winnen, maar ook iemand die op de weg kan winnen.”

Tot slot. Je staat niet op de planning voor de Giro en de Tour. Is dat ook een van de redenen geweest om ermee te stoppen, of heeft dat je beslissing niet beïnvloed?

“Helemaal niet. De Vuelta is er ook nog en die selectie wordt later in het seizoen pas gemaakt, dan kijken ze hoe iedereen ervoor staat. Dat is nog een kans voor mij. Maar het missen van de Giro of de Tour is niet de reden dat ik besloten heb om te stoppen. Ik had het zelfs al besloten vóórdat mij verteld werd dat ik niet in die rondes zou starten.”

