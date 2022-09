Adrie van der Poel: “Denk niet dat Mathieu klaar is om te strijden met de besten op WK”

Adrie van der Poel ziet zijn zoon Mathieu van der Poel niet als een van dé favorieten voor het WK wielrennen in Australië. In Extra Time Koers sprak Van der Poel senior zijn twijfel uit. “Veel zal ook afhangen van het koersverloop op het WK.”

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

“Als Mathieu in orde is, maakt hij wel kans. Het verschil met zijn vorm in de Tour was al gigantisch groot. Maar of hij klaar is om de strijden tegen de renners die al een heel jaar goed zijn geweest, dan zeg ik nee”, vertelde Van der Poel senior in de Belgische talkshow. “Zijn voorbereiding is wel beter dan vorig jaar, toen hij achtste werd op het WK in Leuven. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Mathieu kennende, hij zou nooit naar Australië gegaan zijn, mocht hij geen kansen zien.”

Van der Poel gaf zijn zoon ook raad, mocht Remco Evenepoel voor een vroege aanval kiezen. “Ik zou hem laten rijden, je moet durven gokken. Er zijn ook nog andere landen. Je gaat niet voor een ander land de kastanjes uit het vuur halen, tenzij je 100% zeker bent dat je de anderen kan kloppen.”

Bakelants: “Wel kansen in een sprint”

Jan Bakelants, een andere gast aan de tafel, gaf ook zijn mening over de kansen van Van der Poel. “Ik denk dat als we een harde koers gaan krijgen, hij tekort zal schieten. Aan de andere kant, als er minder hard wordt gekoerst, heeft hij wel een kans in een sprint van een man of dertig. Denk maar aan het WK in Geelong in 2010 (het vorige WK in Australië, red.).”