WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing vrouwen – Titanenstrijd tussen Van Empel en Pieterse?

Het hoofdgerecht van de zaterdag op het WK veldrijden 2023 is toch wel de titelstrijd bij de elitevrouwen. Zeker is dat we een nieuwe wereldkampioene krijgen, maar wie? Afgaande op het seizoen mogen we een duel op het scherpst van de snede verwachten tussen Puck Pieterse en Fem van Empel. Of krijgen we een verrassing en weet een andere renster zich naar eeuwige wielerglorie te crossen in het wielergekke Hoogerheide? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Internationale Wielerunie vond het eigenlijk maar niks, dat veldrijden voor vrouwen. Al jaren dartelden er paardenstaarten (en een keur aan andere haardrachten) door crossweides en zelfs in de veel jongere mountainbikesport werden al WK’s verreden, maar ze wilden er niet aan. Het zou er niet uitzien, het niveau is veel te laag en ach, wat moeten die vrouwen nu in die modder? Stel je voor…

Tijdens de jaren ’90 werd er al gepoogd een mondiale titelstrijd op touw te zetten, maar dat kwam er telkens niet van. Er was sprake van een koppel-WK waarin vrouwen samen met veteranen moesten rijden; het is maar goed dat deze koortsdroom er nooit is gekomen. Crosslegendes als Daphny van den Brand en Hanka Kupfernagel legden zich gelukkig niet neer bij de situatie. Ze ronselden een heel pelotonnetje vrouwen van over de hele wereld (een internationaal deelnemersveld was ook een vereiste van de UCI) en uiteindelijk gingen ze in Aigle dan toch overstag. Hup, het veld in.

Een halve eeuw na het allereerste WK bij de mannen was Sint-Michielsgestel in 2000 het decor voor het allereerste officiële WK voor vrouwen, met de Duitse Kupfernagel als overtuigende winnares. Ten tijde van dat eerste WK was er van Fem van Empel, nu een van de twee topfavorieten bij de vrouwen, helemaal nog geen sprake. Maar op het kampioenschap van dit jaar kan de renster uit — jawel — Sint-Michielsgestel de cirkel voor de Brabantse plaats rond maken.

Inmiddels zijn we een flinke tijd verder en we kunnen wel stellen dat het ongelijk van de UCI bewezen is. De sport heeft een gigantische vlucht genomen. En dat allemaal met dank aan die eerste mondiale titelstrijd in Sint-Michielsgestel en het feit dat een heel aantal zich niet bij de gevestigde orde wilden neerleggen.

Maar nog even terug naar de al verreden wereldkampioenschappen. Wie in de goed gevulde prijzenkast van Kupfernagel kijkt, zal liefst vier regenboogtruien zien hangen. Daarmee is ze niet eens recordhoudster, want de teller van Marianne Vos staat op acht. Zij pakte in 2006 al op 19-jarige leeftijd de titel door Kupfernagel in een sprint te verslaan. Van 2009 tot en met 2014 mocht ze eveneens juichen na een mondiaal crosskampioenschap, net als vorig seizoen. In de ‘eeuwige ranglijst’ zien we Sanne Cant dankzij drie opeenvolgende titels op de derde plek staan. De enige die verder nog vaker dan een keer wereldkampioene werd is Laurence Leboucher. Verder zien we enkel vrouwen met ‘slechts’ één titel.

Laatste winnaars WK veldrijden voor elite vrouwen

2022: Marianne Vos

2021: Lucinda Brand

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Thalita de Jong

2015: Pauline Ferrand-Prévot

2014: Marianne Vos

Vorig jaar

Vooraf werd er reikhalzend uitgekeken naar een duel tussen Lucinda Brand, de titelverdedigster in Fayetteville, en Marianne Vos. De twee dames wisten elkaar de laatste weken al regelmatig te bestoken en ook aan de andere kant van de plas waren de twee kleppers op de afspraak. In de openingsronde besloot Brand haar beproefde recept toe te passen: keihard op kop beuken in de hoop zo de tegenstand te versmachten. Het bleek al snel een succesvolle tactiek, want na één ronde was het veld al volledig uiteen geslagen.

Vier (ook Ceylin del Carmen Alvarado en Silvia Persico zaten even vooraan) werden alras twee. Vos en Brand zouden het uitvechten op het kurkdroge en razendsnelle parcours in Arkansas. De twee bestookten elkaar, maar geen enkele aanval bleek beslissend. In de laatste ronde kregen we zelfs nog een bijna volledige surplace te zien. Dit konden de twee zich veroorloven, want hun voorsprong op Persico (die Alvarado intussen had gelost in de strijd om brons) was geruststellend. In de sprint die volgde, liet Vos haar concurrente kansloos. WK-titel nummer acht!



WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag elite vrouwen

1. Marianne Vos in 55m

2. Lucinda Brand op 1s

3. Silvia Persico op 51s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 1m04s

5. Yara Kastelijn op 1m05s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het dik drie kilometer lange parcours is niet helemaal een kopie van de Grote Prijs Adrie van der Poel van vorig jaar, zoals u hier al heeft kunnen lezen. Er zijn enkele verschillen op te merken. Tot aan de eerste materiaalpost is er, behoudens een fietsbrug na de startstrook, weinig veranderd. Daarna wel. Van der Poel senior: “We maken nu een extra lus voor het bos langs. Dat heeft te maken met de ondergrond, omdat het de laatste tijd veel geregend heeft… Daarnaast rijden ze dit keer niet meer door de onderste wei aan de bovenkant van het middenterrein.”

Ook de balkjes liggen er net even anders bij. “De balken lagen voordien voor de VIP-tent, maar die leggen we nu in het rechte stuk voor het podium voor mindervaliden en parallel aan de schuine kant na de trappen. We wilden er 100% zeker van zijn dat de ondergrond bij de balken geen modder wordt (vorig jaar was dat wel het geval met een aantal valpartijen tot gevolg, red.). Nu liggen die dus zo’n 500 meter voor de finish, gevolgd door de trappen en dan de schuine kant, voor de hellende laatste rechte lijn naar de eindstreep.”

Lees meer: Dit is het gewijzigde parcours van het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Programma en info

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Programma en uitslagen

Locatie

Scheldeweg, Hoogerheide

Bereikbaarheid voor het publiek en renners kan vanaf meerdere kanten. Wie met de auto komt, pakt altijd afslag 30 naar Hoogerheide-Ossendrecht-Putte op ofwel de A4, ofwel de A58. Meer informatie over de aanrijroutes vind je hier.

Tickets

Tickets zijn er in de voorverkoop voor verschillende dagen en prijzen. Combitickets voor heel het weekend kosten 46 euro. Aan de deur zijn de prijzen iets duurder. Een combiticket kost dan 50 euro. Vooraf bestellen kan hier.

Praktische informatie

Website organisatie

Deelnemerslijst (volgt later)

Website UCI, met live rondetijden

Technische gids WK veldrijden 2023

Favorieten WK veldrijden 2023 – Elite vrouwen

De twee topfavorieten reden vorig jaar allebei nog het WK voor beloften. In de laatste ronde schoot de ketting van Fem van Empel in crashmodus en was het gedaan met haar aspiraties. De tranen volgden na de finish. Die zouden er dit jaar ook kunnen komen, al valt het nog even te bezien of het tranen van verdriet of juist vreugdetranen zijn. Want na wat fysiek ongemak lijkt Van Empel precies op tijd weer in orde te te zijn. Met haar grote motor en imposante versnellingen kan de Europese kampioene de concurrentie pijn doen wanneer ze maar wil.

Haar belangrijkste uitdaagster zal naar alle waarschijnlijkheid Puck Pieterse zijn, zeker nu Shirin van Anrooij nog even bij de rensters onder 23 blijft hangen. De Nederlandse titel bij de elites heeft het multitalent al binnen, maar het grote baggertreffen in Zaltbommel laat zich moeilijk vergelijken met het parcours in Hoogerheide. Desalniettemin heeft Pieterse gerede kans op de wereldtitel, al is het voor haar lastig om af te rekenen met een Van Empel in grootse vorm.

Het moge duidelijk zijn dat het normaliter dicht bij elkaar zal liggen. Van Empel of Pieterse, voor beide rensters valt wat te zeggen. Als we kijken naar de onderlinge resultaten staat het dit seizoen 5-6 voor het toptalent dat sinds 1 januari haar geld verdient bij Jumbo-Visma, maar het zal ons ook niet verbazen als Pieterse weer gelijk maakt. We zijn geneigd Van Empel licht het voordeel te geven, maar de Brabantse zal zich allerminst rijk rekenen. Ze zal tot het uiterste moeten gaan om Pieterse te verslaan.

Dikke kans dus dat het podium er volledig anders uit komt te zien dan dat van vorig jaar. Marianne Vos, de wereldkampioene bij de twee eerdere edities in Hoogerheide, gaan we er sowieso niet op zien staan; zij is afgehaakt met een vernauwing in haar bekkenslagader. Op één DNF na stond Lucinda Brand altijd op het podium als ze in Hoogerheide reed. Het parcours ligt haar, zeker, maar op basis van het seizoen lijkt het onwaarschijnlijk dat ze serieus mee gaat doen om de overwinning. Mikken op een podiumplaats kan ze wel doen, maar daar zijn nog een aantal gegadigden voor.

Ook de laatste podiumklant van 2022: de Italiaanse alleskunster Silvia Persico. Dat ze ziek forfait moest geven voor de wereldbeker in Besançon is niet ideaal, maar rampzalig hoeft dit niet te zijn. Dat ze niet op de eerste startrij staat is ook niet heel lekker, al valt er op de lange startstrook veel goed te maken. Ceylin del Carmen Alvarado dolf vorig jaar net het onderspit in de strijd om brons. De wereldkampioene van Dübendorf zou dat nu uiteraard graag anders zien. Ze heeft ook prima papieren, maar veel zal uiteindelijk toch afhangen van de welbekende vorm van de dag.

Een paar weken na een vervelende coronabesmetting snelde Inge van der Heijden in Besançon heel knap naar haar eerste wereldbekerpodium. Gezien de dames die er in Hoogerheide allemaal bijkomen, wordt het lastig om dit op het WK nog eens dunnetjes over te doen. Annemarie Worst schrijven we nog op, maar het podium zal voor haar (en nog een tros andere rensters zoals Denise Betsema en, vooruit, Marion Norbert-Riberolle) een hele kluif worden, al zal Worst na haar tweede plaats in de laatste wereldbekercross ongetwijfeld vol moraal zitten.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado

* Silvia Persico, Lucinda Brand, Annemarie Worst

Deelnemerslijst (volgt later)

Weer en TV

Het weekend lijkt volgens Weeronline grotendeels droog te verlopen, laten ze ons weten. “Grote neerslaggebieden lijken ons land te vermijden. Een enkele bui op zaterdag is niet helemaal uitgesloten. Het lijkt erop dat het weekend vrij zacht verloopt voor de tijd van het jaar. Overdag stijgt het kwikt waarschijnlijk naar 7 of 8 graden Celsius. In de nachten blijft de temperatuur enkele graden boven nul steken. Wel is de verwachting op zo’n relatief lange termijn nog vrij onzeker”, geeft het weerstation mee. Dichter op het WK komen we nog met een update.

Het WK veldrijden is op allerlei manieren en kanalen te bekijken. De NOS, Sporza en Eurosport tonen de wedstrijd voor elite vrouwen live op tv en op hun diverse online kanalen. Vanaf de start om 15.00 uur hoef je dus geen seconde te missen van alle actie in Hoogerheide. Niet in staat om te kijken? Lees en chat dan mee tijdens het liveblog van WielerFlits, waar je geen enkele update hoeft te missen!