Lucinda Brand kan verrassen op het WK in Hoogerheide: “In het verleden was ik er altijd top”

Interview

Lucinda Brand kent een seizoen vol pech. De renster van Baloise Trek Lions brak haar middenhandsbeentje in oktober en werd stevig ziek voor de drukke kerstperiode. De laatste weken is er echter beterschap, wat hoop geeft voor het WK. “Ik heb me echt opgetrokken aan het WK. Het gaf me hoop doorheen het moeilijkere seizoen.”

Aan het begin van het seizoen kon Brand wedijveren met Fem van Empel. In Meulebeke kon ze de jonge Nederlandse zelfs kloppen. “Dan is het niet makkelijk om te zien waar ik nu rijd. Het contrast is groot”, vertelt Brand aan WielerFlits. De laatste weken gaan wel weer de goede kant op. “Met uitzondering van het NK. Wat daar aan de hand was, weet ik niet. Ik kon helemaal geen kracht zetten, het was een flinke worsteling met mezelf die dag.”

“De blessure aan mijn hand en het ziek zijn zorgt er wel gewoon voor dat ik nu nog niet top ben. Op het moment dat ik aan het herstellen was van mijn hand, werd ik flink ziek. Die timing kon niet slechter en het zorgde ervoor dat mijn conditie stevig achteruit ging”, aldus Brand. “Maar goed, de kerstperiode ging nog redelijk oké. Normaal ligt mijn kracht juist in het feit dat ik mijn niveau elke cross kan vasthouden, maar dat was nu wel echt anders. Ik herstel veel minder goed en maak veel kleine foutjes.”

“In sommige wedstrijden haalde ik gelijk niveau”

Die foutjes maakte de 33-jarige Brand ook in Benidorm, waar ze uiteindelijk als vijfde over de streep bolde. “Je kunt je geen foutjes meer permitteren. Als je nu een slechte start hebt, kan je niet meer zo makkelijk terugkeren. Ik heb in ieder geval niet meer de overhand qua niveau, wat vroeger misschien wel zo was. In sommige wedstrijden heb ik wel gelijk niveau gehaald met de eerste rensters, maar als je foutjes maakt en achterop geraakt, wordt het lastig.”

“Dat is jammer genoeg een beetje het verhaal van mijn seizoen.” De vele noteringen in de top-5 maken van Brand natuurlijk een grote kanshebster voor het podium. “Dat is zo. Ik ga er vol voor om podium te rijden. Ceylin del Carmen Alvarado zie ik dan als mijn grootste concurrente voor de derde plaats. Zij heeft veel moraal gekregen na het NK.”

Podium als doel? Of meer?

De eerste twee plaatsen ziet Brand gaan naar Fem van Empel en Puck Pieterse. “Zij zijn outstanding dit seizoen, maar je weet natuurlijk nooit. Het is een kampioenschap. Verder kijk ik ook naar Silvia Persico en Annemarie Worst voor het podium, Annemarie kan altijd meer op een kampioenschap. Er zijn met andere woorden genoeg kandidaten voor die eerste drie plekjes.”

Oud-wereldkampioene Brand heeft al veel ervaring met kampioenschappen, maar toch voelt ze nog steeds zenuwen voor dergelijke wedstrijden. “Gelukkig! Als dat niet zo was, zou ik beter stoppen. Het WK is altijd speciaal en zeker als het in eigen land is, dat geeft iets extra’s.” Het WK in Hoogerheide zorgde er overigens ook voor dat Brand gemotiveerd kon blijven dit seizoen, ondanks de pech die ze kende. “Ik heb me daar aan vastgehouden.”

Resultaten in Hoogerheide spreken voor zich

“Het was iets waar ik voor kon blijven werken, ook al vielen de resultaten soms tegen. Ik heb meer ups en downs gehad dan waar ik op had gehoopt, maar dat WK bleef me hoop geven. Dat heeft ook te maken met het parcours, dat in principe perfect binnen mijn mogelijkheden ligt.” Dat bevestigen haar resultaten in Hoogerheide van de laatste jaren ook. Van de afgelopen drie crossen in Hoogerheide won ze twee edities. In de andere editie werd ze nipt verslagen door Marianne Vos. “In het verleden was ik er inderdaad altijd top”, besluit Brand.