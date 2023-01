Dit is het gewijzigde parcours van het WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

De Wereldbeker in Hoogerheide voelt vaak als een warm welkom voor de crossers en zal dat nu ook als WK-omloop zijn. Het is een wedstrijd aan een hoge intensiteit, vanwege het snelle karakter van de omloop. De Brabantse Wal is het decor voor de GP Adrie van der Poel. WielerFlits vroeg de parcoursbouwer en naamgever van de cross naar de wijzigingen voor het WK-parcours.

De ronde is uitgetekend door Van der Poel senior zelf, met hulp van Marc Dierickx, en in de loop der jaren is het ook nauwelijks veranderd. Er zitten de nodige bochten in de omloop, maar ook een aantal rechte stukken. Het voornaamste doel dat de organisatie stelt: overzicht bieden aan het publiek.

Kenmerkend voor het rondje zijn de passages door het bos over de Brabantse Wal, de bekende U-bocht om de boom en de trappen – die de naam Stairway to Heaven draagt, vernoemd naar het iconische nummer van rockband Led Zeppelin – vlak voor het einde van de ronde op de hellende Scheldeweg. Daar waar Mathieu van der Poel in 2018 ook Nederlandse kampioen op de weg werd.

De totale lengte herbergt ruim drie kilometer. In vergelijking met het parcours van de Wereldbeker (de UCI roept Hoogerheide al jaren uit tot de best georganiseerde Wereldbeker van de cyclus) tekenen we een aantal wijzigingen op.

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing mannen – Kan Mathieu van der Poel winnen in eigen huis?

Om de laatste stand van zaken door te nemen, laten we parcoursbouwer Adrie zelf aan het woord. “De fietsbrug na de startstrook is teruggekeerd. Die zat er altijd in, maar vorig jaar was deze niet nodig omdat er geen publiek welkom was. Daarna is er tot na de eerste materiaalpost weinig veranderd. Daarna wel.”

“We maken nu een extra lus voor het bos langs. Dat heeft te maken met de ondergrond, omdat het de laatste tijd veel geregend heeft. Ik wil niet dat de renners te veel achter elkaar moeten lopen. Liever vier keer vijftig meter, dan één keer tweehonderd meter. Daarnaast rijden ze dit keer niet meer door de onderste wei aan de bovenkant van het middenterrein.”

Veiligheid

Daardoor ligt er nu een extra derde lus voor de VIP-tent. “Dat is uiteraard voor hen interessanter, maar dat heeft vooral te maken met veiligheid”, legt Van der Poel uit. “Het publiek kan zich daardoor vrijer bewegen en we hebben bijna geen doorgangen meer op het parcours, alleen twee voor de veiligheidsdiensten. Dat hebben we opgelost door drie bruggen te plaatsen, waar het publiek dan onder door kan.”

“Ook is er een loopbrug over het parcours, waardoor mensen van de VIP-tent het veld in kunnen en vice versa. De toeschouwers mogen nu ook helemaal rond lopen. Dat hebben we met Natuurmonumenten – die eigenaar zijn van de grond en zeer welwillend zijn geweest – kunnen regelen. Voor ieders is er dus wat wils, en de risico’s zijn geminimaliseerd.”

Het noordelijke deel van het parcours met de trappen en de schuine kant vlak voor de finish, zijn onberoerd gebleven. “Maar net daarvoor is wel iets veranderd”, wijst Adrie van der Poel aan. “De balken lagen voordien voor de VIP-tent, maar die leggen we nu in het rechte stuk voor het podium voor mindervaliden en parallel aan de schuine kant na de trappen.”

“We wilden er 100% zeker van zijn dat de ondergrond bij de balken geen modder wordt (vorig jaar was dat wel het geval met een aantal valpartijen tot gevolg, red.). Nu liggen die dus zo’n 500 meter voor de finish, gevolgd door de trappen en dan de schuine kant, voor de hellende laatste rechte lijn naar de eindstreep.”

‘Het mooie is dat je overal het verschil kunt maken’

Van der Poel zelf is blij met hoe de omloop is uitgetekend en opgebouwd, maar laat het aan de renners om erover te oordelen. “Ik denk dat het afwijkend is, omdat het een beetje lijkt op een cross van vroeger. Er zitten niet te veel 180-graden-bochten in, die we de laatste jaren wel in veelvoud zien. Hier zie je meer doortrapbochten.”

“Het mooie en gelijk ook uitdagende aan deze ronde is dat je overal het verschil kunt maken. Al zijn we wel verschrikkelijk afhankelijk van het weer. Regent het, dan is het veel lopen in de modder in de onderste wei. Daar komen we nu terug uit het bos, echt een lastig stuk. Ik vind dat een heel mooie en spectaculaire meerwaarde.”

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Programma en uitslagen

Blijft het droog, zoals de voorspellingen zeggen, dan verwacht de parcoursbouwer een snelle cross zoals we die kennen in Hoogerheide. “Maar ook dan zullen in dat nieuwe stukje naar de tweede materiaalpost toe verschillen ontstaan, zeker met die twee bruggen. We hopen er iets moois van gemaakt te hebben en ik denk dat we de lat weer een stukje hoger hebben gelegd, qua veiligheid.”

“Op 95% van de ronde zijn veiligheidszones ingebouwd, waardoor het publiek daar twee meter van het parcours af blijft. Gekke taferelen gaan we daardoor hopelijk niet zien. Ik hoop gewoon op een mooi WK-weekend. Voor mij is het geslaagd als er geen ongelukken gebeuren.”