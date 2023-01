Marianne Vos ontbreekt vanwege fysieke problemen op WK in Hoogerheide

Marianne Vos zal op zaterdag 4 februari niet meedoen aan het WK veldrijden in Hoogerheide. De huidige wereldkampioene kampt met een vernauwing aan haar bekkenslagader, die haar er momenteel van weerhouden om topprestaties te leveren, valt te lezen op de site van Jumbo-Visma. In overleg met de ploeg heeft Vos daarom besloten om haar titel op het WK niet te verdedigen.

“Het is ontzettend jammer dat het zo loopt”, zegt Vos op de site van Jumbo-Visma. “Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen. Natuurlijk hoop ik dat de regenboogtrui binnen de ploeg blijft en om de schouders van Fem van Empel hangt komend jaar.”

Vos wist de voorbije winter slechts één cross te winnen. Op 26 november zegevierde ze in de Urban Cross in Kortrijk, maar vervolgens kwam ze meer dan een maand lang niet in actie omdat ze niet haar gewenste vormpeil bereikte. In januari keerde de 35-jarige renster na een rustperiode terug in het veld. Het bleef echter moeizaam gaan. Na het NK in Zaltbommel vertelde Vos nog aan WielerFlits dat ze niet wist wat de oorzaak was van haar wisselende prestaties.

Geen extra startplek voor Nederland

Bondscoach Gerben De Knegt baalt dat Vos niet meedoet aan het WK, maar begrijpt haar keuze. “Het is enorm jammer dat Marianne haar hoge niveau van vorig jaar deze winter niet heeft kunnen halen en nu haar wereldtitel niet verdedigen kan. Ik heb alle begrip voor haar keuze om zich nu op haar wegseizoen te richten”, zegt hij op de site van de KNWU. “Omdat haar startplek als titelverdedigster een startplek op naam was, kan ik haar plek niet door iemand anders laten invullen.”