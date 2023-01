Silvia Persico ontbreekt in Wereldbeker Besançon door ziekte

Zoek dit weekend niet naar Silvia Persico bij de Wereldbekercross in Besançon aanstaande zondag. De Italiaanse heeft namelijk een virus onder de leden en zal met het oog op haar voornaamste doelen in de komende periode niet aan de start verschijnen in Frankrijk.

“In overleg met mijn staff hebben we gezamenlijk besloten om de laatste manche van de Werelbeker over te slaan en om zo snel mogelijk te herstellen met het oog op mijn belangrijkste doelen: het Wereldkampioenschap veldrijden en het aanstaande wegseizoen”, aldus de Italiaans kampioene in het veld.

Sinds dit seizoen komt Persico op de weg uit voor UAE Team ADQ. Ze kende vorig seizoen een bijzonder sterk jaar met onder meer een ritoverwinning in de Ceratizit Challenge by La Vuelta en een vijfde plek in de Tour de France Femmes. In die laatste wedstrijd was ze ook al dicht bij een ritoverwinning.

