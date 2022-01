Fem van Empel ontroostbaar: “Hoeveel pech kun je hebben?”

Fem van Empel reed zondag op het WK voor beloften tot twee keer toe een gat dicht na pech, maar de derde keer – in de slotronde – was ook voor haar teveel. De Brabantse moest het doen met brons en was na afloop ontroostbaar. “Hoeveel pech kun je hebben”, vraagt ze zich af in tranen.

“Op het EK gebeurde dit ook”, gaat ze verder met haar verhaal. “Ook toen schoot mijn ketting in crashmodus. Dat betekent dat het schakelsysteem crasht en dat de ketting blijft zitten. Ik had de pech dat dat was in mijn grootste versnelling. Gelukkig kon ik nog wel terugkomen.”

“In de finale verwachtte ik een aanval van Puck op de lange klim. Ik kon vrij makkelijk volgen, waarna ik alles op alles zette op de sprint. Dat was voor mij plan A. Maar toen kwam mijn ketting weer vast te zitten”, eindigt Van Empel. “De tranen schieten weer in mijn ogen. Ik heb hier misschien wel de wereldtitel verloren.”