Fem van Empel tegen Puck Pieterse op het WK veldrijden: eindelijk een echt duel?

Special

Fem van Empel en Puck Pieterse vochten al heel wat duels uit in het veld. De twee rensters keken elkaar al drie keer in de ogen op een WK veldrijden. Wie trok het vaakst aan het langste eind? WielerFlits zet, in aanloop naar het WK 2023 in Hoogerheide, de duels op een rijtje.

2020: Zilver voor Pieterse

In 2020 kwamen de twee Nederlandse vrouwen voor het eerst samen aan de start van een WK veldrijden. Een jaar eerder werd Pieterse, als 17-jarige, al zesde op het WK in Bogense, maar Van Empel stond destijds niet aan de start. In Dübendorf was ze er wel bij. Toch was het niet Van Empel of Pieterse die de grote favoriete was.

Shirin van Anrooij was de renster die als topfavoriete werd bestempeld voor de wereldtitel bij de junioren. Van Anrooij maakte die favorietenrol ook waar. Ze nam meteen de kopstart en gaf die eerste positie nooit meer af. Pieterse reed al snel op positie twee en kon haar zilveren medaille veiligstellen. Van Empel kwam minder goed uit de startblokken in Dübendorf en werd vijfde na een lange inhaalrace.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag

2021: Zandkoningin Van Empel

Het zand in Oostende was het decor voor het WK in 2021. Dit keer kregen we niet dominantie vanaf de start, maar een zeer spannende wedstrijd. Van Empel schoot snel uit de startblokken en nam meteen het initiatief. Alleen Blanka Kata Vas en landgenoten Inge van der Heijden en Aniek van Alphen konden volgen. Pieterse kende een minder goede dag en kwam nooit in het stuk voor.

Vooraan kregen we een fantastische wedstrijd te zien. Van der Heijden reed een aantal rondjes solo, maar Vas reed in de achtervolging een hoog tempo. Voor het ingaan van de laatste ronde kregen we dan ook een hergroepering. Uiteindelijk was het Van Empel die flink doortrok en Van der Heijden en Vas kon lossen. Van Alphen moest na een nieuwe versnelling van Van Empel op de loodzware brug ook afhaken. Goud voor Van Empel, Pieterse werd zesde.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag

2022: Goud voor Pieterse, drama voor Van Empel

Vorig jaar stonden Van Empel en Pieterse als twee grote favorieten aan de start van het WK in Fayetteville. Van Anrooij werd ook ingeschat als een van dé kanshebsters en ze toonde ook al snel waarom. Op de lange klim versnelde ze, in eerste instantie kon alleen Pieterse haar wagonnetje aanhaken. Iets later sloot echter ook Van Empel aan en zo begon de strijd met drie. De drie koploopsters trokken samen de laatste ronde in, waar het wachten was op de klim.

Pieterse nam het commando over en reed een strak tempo naar boven. Van Anrooij moest een aantal meters laten, maar kon na de top toch weer aansluiten. Op dat moment moest Van Empel kort van de fiets na een foutje, wat daarna zorgde voor mechanische pech. Ze zag zo haar kans op een gouden medaille verdwijnen. Van Anrooij moest ondertussen weer een gat dichten op Pieterse, maar dat deed ze. De twee gingen samen de laatste lijn in. Pieterse beschikte over de meest frisse benen en klopte Van Anrooij voor goud. Van Empel werd derde en was ontroostbaar.

Lees hier het volledige wedstrijdverslag

2023: Voor het eerst een echte tweestrijd?

Dit jaar zijn Van Empel en Pieterse niet de favorieten in de U23-categorie, maar bij de elite vrouwen. De twee jonge Nederlandse rensters hebben gekozen om niet meer in actie te komen bij de beloften en voortaan te strijden voor de titel bij de elite rensters. In Hoogerheide zullen ze elkaar voor de vierde keer in de ogen kijken op een WK. Krijgen we voor het eerst een echt duel tussen Van Empel en Pieterse op het WK?

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing vrouwen – Titanenstrijd tussen Van Empel en Pieterse?