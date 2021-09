Marijn van den Berg kiest voor EF Education-Nippo

Marijn van den Berg koerst de komende jaren voor EF Education-Nippo, vertrouwen meerdere bronnen aan WielerFlits toe. De 22-jarige Nederlander komt over van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en tekent als neoprof een contract voor minstens twee jaar bij de Amerikaanse WorldTour-formatie. De sterke sprinter won dit seizoen al zeven UCI-koersen.

Bij de ploeg van Jonathan Vaughters ontbeert het aan een sprinter. Een Magnus Cort kan in topvorm wedijveren met de beste sterke sprinters in het rijtje Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Peter Sagan, Sonny Colbrelli en Michael Matthews. Daarnaast beschikt ook Stefan Bissegger over een sterk eindschot na een lastige koers, maar Performance Manager Peter Schep liet onlangs in een interview al weten dat hij verwacht dat de sprint van de Zwitser zal afbotten naarmate hij de snelheid van het baanwielrennen kwijtraakt. Bij de rozehemden krijgt Van den Berg dus kansen voor zichzelf en dat is iets wat de Utrechter graag wilde.

“Ik hoop te groeien en sneller te worden”, vertelde Van den Berg onlangs in een interview, toen zijn toekomst nog niet zeker was. “Waar ik ook terecht kom, hoop ik dat het team een snelle man heeft die niet per se een zwaardere koers aan kan of een semiklassieker. Dus iemand die pure massasprints kan winnen, maar er op een lastiger parcours afgaat. Dan ga ik namelijk zelf kansen krijgen en dat zou ik mooi vinden. Het hoeft zeker niet in iedere wedstrijd, maar een eigen kans krijgen zou ik wel graag willen. Ook voor mijn ontwikkeling is dat goed. Na de verschillende gesprekken zal mijn gevoel vanzelf de doorslag geven.”

Die ploeg heeft hij nu gevonden in EF Education-Nippo. Van den Berg kon naar verluidt uit een kleine tien voorstellen kiezen. Waar veel ploegen in de veronderstelling waren dat hij na een topseizoen zou tekenen bij Groupama-FDJ, kwam in de Tour de l’Avenir naar buiten dat hij niet bij de Franse ploeg kon blijven. Na twee ritzeges en het gewonnen puntenklassement, stapelde de interesse in Van den Berg zich op. Afgelopen weekend werd hij nog achtste op het EK U23, maar daar was hij heel teleurgesteld over. Op het WK U23 in Leuven wil hij nog eens zijn beste vorm benaderen en een gooi doen naar de wereldtitel.

Meer versterkingen op komst bij EF Education-Nippo

EF Education-Nippo ondergaat komende winter een metamorfose. Sergio Higuita stapt over naar BORA-hansgrohe en Tejay van Garderen en Mitchell Docker zwaaien af. Daarnaast lopen nog eens dertien contracten af. Daartegen over staan de reeds aangekondigde transfers van Johan Esteban Chaves (BikeExchange) en Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert). Daarnaast kon je bij ons al lezen dat ook het talent Ben Healy (21) – die als belofte regerend Iers kampioen op de weg bij de profs werd – komend jaar zijn profdebuut bij Vaughters en co maakt.

James Shaw (Ribble Weldtite) maakt dan weer zijn rentree op het hoogste niveau. De 25-jarige Brit maakte in 2017 zijn profdebuut bij Lotto Soudal, maar na twee seizoenen kon hij niet rekenen opeen langer verblijf. Hij viel terug in het Britse Continental-circuit, om vorig jaar te tekenen bij Riwal-Securitas. Die ploeg hield op te bestaan, waarna Shaw weer was overgeleverd aan de Britse Conti-scene. De Britse allrounder werd dit jaar vijfde in de rondes van Slovenië en die van Noorwegen. Afgelopen week werd hij nog veertiende in de Tour of Britain.

Daar komen nog twee jonge klimtalenten bij, die volgens onze bronnen ook rond zijn: Amerikaan Sean Quinn (Hagens Berman Axeon) en de Duitser Georg Steinhauser (Tirol-KTM). Quinn geldt al jarenlang als een interessante optie voor de WorldTour. De 21-jarige ronderenner uit Los Angelos werd in zijn eerste U23-jaar zesde in het eindklassement van de Giro d’Italia voor beloften. Dat resulteerde vorig jaar al in een stagecontract bij Deceuninck-Quick-Step en volgend jaar maakt Quinn zijn profdebuut dus bij EF Education-Nippo.

De 19-jarige Duitser is de zoon van oud-prof Tobias Steinhauser (oud-Mapei-Quick-Step, Gerolsteiner en T-Mobile). Georg moest tot eind 2017 oom zeggen tegen Jan Ullrich. De gevallen voormalig Tour de France-winnaar was getrouwd met Sara, de zus van Tobias. Georg Steinhauser heeft echter zijn profdebuut zelf verdiend. De jongeling werd dit jaar tweede in de Ronde van Bulgarije, hij won de laatste bergrit in de loodzware Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc U23, werd tussen de profs negende in de Tour de l’Ain en hij werd tweede in de laatste bergetappe van de Tour de l’Avenir. De jonge Duitser eindigde als zestiende in het eindklassement.

Steinhauser had ook een aanbod van EOLO-Kometa op zak en Iván Basso liet zelfs ontvallen dat het al rond was, maar op het allerlaatste moment kwam er een WorldTour-team op de proppen met een contract. Dat was EF, waarna hij toehapte.

Daar zou het niet bij blijven. In de wandelgangen circuleren namelijk ook nog de namen van Merhawi Kudus en Alexandre Delettre. De 27-jarige klimmer uit Eritrea rijdt nu nog voor Astana-Premier Tech en is daar in het bezit van een aflopend contract. Delettre is een 23-jarige Fransman die dit jaar zijn profdebuut maakte bij het noodlijdende DELKO. De Franse ploeg kampt met financiële tekorten en liet in het tussentijds transferwindow Biniyam Ghirmay en Clément Berthet al vertrekken naar respectievelijk Intermarché-Wanty-Gobert en AG2R Citroën. Anderen tekenden voor 2022 al elders.

Schermutselingen bij Groupama-FDJ U23

Ondanks zijn goede jaar besloot de Franse equipe dus niet met Van den Berg verder te gaan. Het team nam nog een aantal opvallende beslissingen. Zo kreeg ook Antoine Raugel geen contract aangeboden, waarna AG2R Citroën er razendsnel bij was om hem in te lijven. De jonge Franse sprinter Paul Penhoët was dan weer eventjes in beeld bij Deceuninck-Quick-Step om als derde sprinter in te stappen. Hij blijft uiteindelijk toch. Mountainbiker Alexandre Balmer uit Zwitserland moet echter ook vertrekken. De 21-jarige ronderenner wisselt goede met mindere resultaten af; afgelopen week was hij nog achtste op het EK tijdrijden.

Bij de U23-afdeling van de Franse ploeg begrijpen ze weinig van de keuzes van de WorldTour-ploeg, dat ook al Hugo Page kwijtraakte aan Intermarché-Wanty-Gobert. Komende winter promoveert er met Lewis Askey slechts één renner van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team. De Nieuw-Zeelandse klimmer Reuben Thompson heeft intussen wel een profcontract getekend, maar dat gaat pas op 1 januari 2023 in. Komend jaar moet hij nog de nodige aspecten onder de knie krijgen, maar zijn talent staat buiten kijf. Andere bekende namen bij de ploeg zijn die van sterke sprinters Laurence Pithie en Raït Ärm.

Ook Joe Pidcock rijdt er, het jongere broertje van INEOS Grenadiers-renner en supertalent Tom Pidcock. Joe gaf onlangs in een emotioneel Instagram-bericht toe te worstelen met fysieke en mentale tegenslagen. Hij ging onder meer gebukt onder de verwachtingen die zijn achternaam Pidcock dit seizoen met zich meebrachten.

