Wat zijn de ambities in de Tour de France 2023 van de kopmannen in WielerFlits Ploegleider?

Overzicht

De start van de 110e editie van de Tour de France staat voor de deur. Wil je deze Tour nog leuker maken? Speel dan samen met je vrienden mee met WielerFlits Ploegleider. Om je op weg te helpen met de lastige keuzes in dit spel, zet WielerFlits de ambities van de kopmannen op een rij.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) – 20 punten

Niemand kan deze Tour de France om de kopman van UAE Emirates heen. Tadej Pogačar gaat voor het geel. De Sloveen kan zelf niet wachten. “Er zullen een aantal serieuze concurrenten zijn, maar dat is altijd het geval in de grootste wedstrijden. We gaan er een mooie show van maken en we gaan natuurlijk voor de zege.” Na de breuk in zijn pols tijdens Luik-Bastenaken-Luik lijkt de Sloveen weer helemaal hersteld. Durf jij hem niet te kiezen?

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) – 20 punten

De grootste concurrentie voor Pogačar komt op voorhand van de kopman van Jumbo-Visma. Na zijn zege in het Critérium du Dauphiné kent hij geen gebrek aan vertrouwen. “Ik ben wel een beetje verrast dat de verschillen in het klassement in de Dauphiné zo groot zijn, maar ik weet dat ik momenteel in een goede conditie verkeer. Ik heb nog wel wat werk te doen voor de Tour, maar niet zoveel meer”, vertelde de Deen na zijn zege in de de Franse voorbereidingskoers.

Lees ook: Pooltips voor de Tour de France 2023 in WielerFlits Ploegleider

Jai Hindley (BORA-hansgrohe) – 15 punten

Naast de twee kemphanen staan er ook andere sterke klassementsrenners aan de start. Zo zal oud-Giro d’Italia-winnaar Jai Hindley de kleuren van BORA-hansgrohe verdedigen. Hij verwacht een zware koers. “Het parcours ligt me goed. En er zit maar één tijdrit in. Toen ik het parcours zag, was ik superenthousiast. Het wordt een gigantisch zware eerste week. Daarom zullen we een ander koersverloop dan normaal krijgen”, vertelt hij in gesprek met SBS Sport.

Enric Mas (Movistar) – 14 punten

De Spaanse kopman van Movistar kende geen fijne voorbereiding. In de Dauphiné kampte hij met dysenterie (lees: erge vorm van diarree), waardoor hij ver achter Vingegaard eindigde. Coach Leonardo Piepoli maakt zich geen zorgen: “Enric heeft nog nooit goed gereden in de Dauphiné, maar deed het daarna wel altijd goed in de Tour. Hij weet dat hij goed heeft gewerkt. Dit kan je beter nu overkomen, dan in de Tour.”

Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) – 14 punten

INEOS Grenadiers schuift dit jaar Daniel Felipe Martínez naar voren. De Colombiaan zal Carlos Rodríguez en Egan Bernal aan zijn zijde hebben en is op zoek naar sportieve revanche. “Vorig jaar stond ik in goeden doen aan de start, maar een infectie aan de luchtwegen gooide roet in het eten. Daar kon ik toen niet van herstellen. Maar de Tour is de grootste wedstrijd op de kalender en daar wil ik heel graag goed zijn, ik zie het met veel vertrouwen tegemoet”, vertelde hij in gesprek met Cycling News.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – 14 punten

In het Criterium du Dauphiné eindigde Caparaz nog 36e, maar in de Tour mikt hij op een beter klassement. De Ecuadoriaan heeft er zelf vertrouwen in. “De Tour is hét doel voor mij dit jaar en ik ben sinds oktober naar deze koers aan het toewerken. Ik wil zaken altijd op de best mogelijke manier doen en nu de Tour de France opdoemt, voel ik mij fysiek goed.” De olympische kampioen is de kopman van zijn nieuwe werkgever EF Education-EasyPost

Ben O’Connor (AG2R Citroën) – 14 punten

De Australiër in dienst van AG2R Citroën wil bewijzen dat hij constant kan presteren. “Ik ben nog niet klaar met de Tour en wil mijn prestatie uit 2021 herhalen. Ik wil echt voor een top 5-notering gaan. Dat is naar mijn idee ook mijn plek, maar of ik dat ook kan halen… Het parcours van de Tour is geweldig, al is het wel jammer dat er niet veel tijdritkilometers zijn opgenomen”, vertelt hij aan Cycling News.

Lees ook: Schrijf je nu in voor het Tour de France 2023-spel van WielerFlits Ploegleider!

David Gaudu (Groupama-FDJ) – 13 punten

De Franse hoop in deze Tour de France is gevestigd op David Gaudu. De Fransman ziet zichzelf niet als favoriet, maar een podium is haalbaar. “Het doel is om het podium te halen. We weten dat er twee grote favorieten zijn, Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Daarachter staat een groep buitenstaanders en ik behoor tot deze groep. Het is misschien dit jaar of nooit een podium voor mij”, vertelt hij aan L‘Equipe.

Mikel Landa (Bahrain-Victorious) – 13 punten

Ook Bahrain-Victorious realiseert zich dat er twee duidelijke favorieten zijn. De Spanjaard wil met een start in eigen land eveneens voor het podium gaan. “We weten dat Pogačar en Vingegaard boven al de rest staan, maar daarachter is een groep renners die kan strijden voor het podium. Dat podium is het doel van Landa”, luidt het vanuit Bahrain Victorious.

Simon Yates (Jayco AlUla) – 12 punten

Wellicht het grootste vraagteken van de kopmannen is Simon Yates. Sinds zijn opgave in de Ronde van Romandië heeft hij niet meer gekoerst. De Brit heeft er zelf in ieder geval zin in: “Op papier ziet het er voor mij goed uit. Het parcours past zeker goed bij mij. Ik kijk enorm uit naar de Tour dit jaar. Mijn doelen liggen uiteraard in de bergen”, meldt hij via de kanalen van zijn ploeg.

Romain Bardet (Team DSM) – 12 punten

Nog een Franse renner die wil meedingen in het algemeen klassement is Romain Bardet. De renner van Team DSM specificeert niet zijn doel in het algemeen klassement. Één ding is zeker: op de Puy du Dôme kan je hem opschrijven. De Fransman groeide op naast de berg. “Het wordt magisch, denk ik. Ik heb moeite om dit te beseffen. Nooit had ik gedacht dat ik dit nog zou meemaken in mijn carrière”, vertelt hij in RIDE Magazine.



Guillaume Martin (Cofidis) – 11 punten

De Franse kopman van Cofidis kende eerder dit jaar problemen naar aanleiding van een COVID-19-besmetting. Nu is hij terug en testte hij zichzelf in de Dauphiné. “Ik ben zeker nog niet 100% fit, maar er is gelukkig nog tijd om te verbeteren. De Dauphiné is wel een goede indicator van hoe ik ervoor sta”, vertelde hij aan Cyclism’Actu. Daar eindigde hij zesde in het algemeen klassement.

Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty) – 9 punten

Louis Meintjes is op voorhand wellicht niet de grootste kanshebber op het geel. Bij intermarché-Circus-Wanty is hij wel de vooruitgeschoven pion. “We hadden gehoopt op een parcours zoals deze. Het zullen drie zware weken worden door de bergen met weinig tijdritkilometers. Dit past perfect bij Louis Meintjes, onze man voor het algemeen klassement”, meldt performance manager Aike Visbeek via de kanalen van de ploeg.